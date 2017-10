Semana começa com temperaturas baixas e sol

Lucas Renan Domingos

Quem acordou cedo nesta segunda-feira pode sentir um vento gelado e temperaturas mais baixas. Por volta das 7h da manhã, os termômetros na região de Criciúma marcavam temperaturas próximas dos 7ºC. Na região serrana as temperaturas registraram -2.2ºC em Urupema.

Ao longo do dia de hoje, as temperaturas voltam a subir e as máximas ficam em 24ºC. Na terça-feira, o dia inicia com mínimas de 8ºC e terá máximas de 27ºC. “A semana terá tempo bom até na quarta-feira, quando uma instabilidade vinda de Oeste começa a avançar sobre o estado e provocará chuvas durante a noite”, informou o climatologista da Epagri/Ciram de Urussanga, Márcio Sônego.

Na quinta-feira as máximas vão aos 24ºC e na sexta-feira aos 24ºC. “Na quinta-feira o tempo terá mais nebulosidade e chuva, que deve avançar pelo fim de semana”, completou Sônego.