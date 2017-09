Semana com variação no clima

Lucas Renan Domingos

A última semana do mês de setembro será marcada pela variação do clima durante os dias. A previsão aponta que até a próxima quarta-feira o tempo deve ficar nebuloso, mas sem chuvas. Já na quinta-feira, o tempo volta a ficar fechado e a chuva deve voltar a aparecer pela região.

De acordo com o climatologista da Epagri/Ciram de Urussanga, Marcio Sônego, as temperaturas ficam altas até o meio da semana. “A segunda-feira iniciou com médias de 18ºC e as máximas devem ficar próximas dos 28ºC. Terça-feira será de mínimas de 16ºC e máximas de 32ºC e a quarta-feira começa com 18ºC e vai até os 29ºC. Na quinta-feira, a nebulosidade aumenta e deve ficar assim até o domingo com chances de chuvas pouco intensas e temperaturas mais agradáveis”, informou.