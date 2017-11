Santuário SCMJ acolhe 3º Encontro Diocesano do Terço dos Homens

Neste domingo, a Diocese de Criciúma promove o 3º Encontro Diocesano do Terço dos Homens. O Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, em Morro Bonito, Içara, foi o templo escolhido para acolher a atividade, que reunirá milhares de homens das 27 paróquias onde os grupos se reúnem para a oração do terço.

Com início às 13h30min, o encontro contará com a acolhida da imagem peregrina auxiliar da Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt (Mãe Peregrina), oração do terço (14h) e celebração da santa missa (15h), presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Jacinto Inacio Flach. O encontro não necessita de inscrição prévia e é aberto à participação de todos os grupos de Terço dos Homens existentes na Diocese.

Colaboração: Bibiana Pignatel / Setor de Comunicação da Diocese de Criciúma