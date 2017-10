Samae de Treviso abre prazo para refinanciamento de dívidas

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Treviso abriu este mês o prazo para refinanciamento das dívidas dos moradores que possuem faturas pendentes correspondentes ao período de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2016. “Aqueles que estão em débito com o Samae terão a oportunidade de quitar esses valores com o perdão de boa parte dos juros, em alguns casos a multa será descontada em 100%, portanto essa é a melhor chance de ficar em dia com os tributos. É bom para o contribuinte, que tem uma negociação mais favorável, e é muito bom para toda a população de Treviso, pois isso retorna em mais recursos que serão aplicados em melhorias nos serviços”, comenta o prefeito Jaimir Comin.

Os descontos dos juros e multas serão dados na seguinte proporção:

- Redução de 100% para o pagamento à vista (em até cinco dias após o acordo);

- Redução de 80% para pagamento em até seis parcelas;

- Redução de 50% para pagamento em até 12 parcelas.

Os interessados em aderir ao Refis devem comparecer ao Samae até o dia 19 de dezembro, quando se esgota o prazo definido na lei que regulamenta o processo. “É importante alertar a população para o fato de que, conforme está disposto na legislação, o acordo de perdão das multas será revogado caso a pessoa atrase alguma das prestações, ou seja, todos os juros e multas voltarão a ser cobrados”, pontua o diretor do Samae de Treviso, Anderson Pagani. “Também é necessário destacar que essa é a última chance para que os inadimplentes com o Samae acertem suas dívidas, depois do dia 19 de dezembro essas faturas serão cobradas em cartório e o fornecimento de água será cortado”, complementa.