Saltos de paraquedas prometem movimentar Forquilhinha

Unindo adrenalina e uma boa gastronomia o evento vai movimentar o aeroporto Domício Freitas de Forquilhinha nos dias 28 e 29 de outubro. Será um fim de semana com apresentações aéreas, paraquedismo em dupla, food truck e uma série de outros eventos para a comunidade. O saltos serão realizados das 8h da manhã até as 19h30min, e os food truck seguem até por volta das 22h.

Pela primeira vez em Forquilhinha, a equipe Arcanjos Paraquedismo trará uma pitada de aventura para quem tem o desejo de saltar de paraquedas. “o evento será aberto ao público sem custo para quem quiser assistir, e pago somente os saltos pré agendados e também a parte dos foodtrucks. Mas a intenção mesmo é interagir com as pessoas que ali estiverem" Completa o instrutor e um dos organizadores do evento, Marcelo Silva.

Segundo ele serão em torno de 40 saltos duplos que já estão agendados, e uma média de 150 saltos no total durante os dois dias, tendo em vista que haverá saltos de profissionais. Além disso ainda a ser confirmado a presença do caça L29 que fará acrobacias aéreas. Caso chova e não se consiga realizar os saltos, o evento será transferido para os dias 18 e 19 de novembro.

Pilotos com formação internacional há 15 anos no mercado, Marcelo Silva e Newton Nogueira, são os instrutores e organizadores do evento, os dois acumulam em seu currículo 7.000 saltos a nível internacional. "Ressaltamos que o salto duplo é a 10.000 pés de altitude, equivalentes a 3.300 metros do solo. e em queda livre de 35 segundos á 220 km/h.

Colaboração: Mariane Rodrigues / Assessoria de Comunicação Prefeitura de Forquilhinha