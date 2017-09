SAER: Estado garante retomada na segunda-feira

Gabriel Bosa

O Governo de Santa Catarina garantiu que o Serviço Aéreo da Polícia Civil (SAER) não será retirado de Criciúma. Ontem, o vice-governador, Eduardo Pinho Moreira, afirmou que um contrato emergencial será assinado na próxima segunda-feira, dando seguimento nas atividades.

O convênio terá validade de 60 dias, prazo necessário para a liberação de um novo edital licitatório para a prestação do serviço. “Esta questão foi mais uma demonstração de incompetência e excesso de burocracia que norteia a administração pública. O contrato já está em curso, fica pronto no fim de semana e será publicado na segunda-feira”, afirma Moreira.

O SAER está suspenso na região desde o último domingo. O contrato entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a empresa proprietária do helicóptero encerrou no dia 19, não podendo ser prorrogado por já ter sido estendido por cinco anos. Com a falta de convênio, a aeronave fica impossibilitada de prestar atendimento.