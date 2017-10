Sabrina Parlatore fala sobre câncer de mama em evento gratuito na ACIC

Na próxima segunda-feira, às 19h30, na ACIC, a La Moda promoverá um bate-papo com a atriz e cantora Sabrina Parlatore sobre sua experiência no tratamento contra o câncer. Sabrina foi diagnosticada com câncer de mama em 2015 e realizou tratamento durante 10 meses que incluiu cirurgia, sessões de quimioterapia e radioterapia. Além dela, as quatro mulheres que inspiraram a campanha de Outubro Rosa deste ano da Lança Perfume também estarão presentes compartilhando suas histórias de luta e superação. Também participam da conversa a médica radiologista Alessandra Beatris Aléssio Rovaris e a mastologista Beatriz Althoff.

O evento será gratuito e aberto ao público por meio de convites. Para participar, o interessado deverá enviar um e-mail para pinkhour@lamoda.com.br.

Campanha da Lança Perfume beneficiará Hospital de Câncer de Barretos

A ação de Outubro Rosa deste ano da Lança Perfume, marca da La Moda, acontece em parceria com o Hospital de Câncer de Barretos (HCB), referência no tratamento da doença no Brasil. A linha Woman Power conta com itens com preços a partir de R$27, como lenços, caneca, estojo, entre outros, e todo o valor arrecadado com a campanha será revertido em doações para o HCB. A linha Woman Power poderá ser adquirida durante o evento ou através da loja online da Lança Perfume (lancaperfume.com.br) e na Unique Store, em Nova Veneza.



Colaboração: Fernanda de Maman / Alfa Comunicação Empresarial