Sábado de comemorações para o Grupo Trem de Ferro

Lucas Renan Domingos

Em 2017, o Grupo Trem de Ferro, de Siderópolis, comemora 40 anos de muito sucesso, amizade e música boa. Para celebrar a data, acontecerá amanhã uma festa no Centro de Eventos São Luiz Orione, no Centro de Siderópolis, a partir das 19h30min, com uma paella de carnes brancas e atrações musicais.

A história do Trem de Ferro começou de forma curiosa. A banda, que já realizava apresentações em festas de aniversários, casamentos e cantava em igrejas, foi participar em 1977 do Encontro Mobral Cultural de Santa Catarina, no Oeste do Estado. O grupo ainda não tinha um nome definido, mas foi ao melhor estilo de roda de samba, no improviso, que a banda de amigos de Siderópolis virou Grupo Trem de Ferro.

“A gente estava participando do evento e via que todas as bandas que subiam no palco falavam o nome do grupo e a cidade onde moravam. Então lembramos que não tínhamos um nome definido, daí eu assumi a responsabilidade. Falei para o pessoal: ‘pode deixar comigo, eu tenho um nome’. Quando subimos no palco, o apresentador logo perguntou o nome do gru- po e de onde éramos. O Jair e o Kika mandaram ele perguntar para mim, então eu emendei: ‘Somos de Siderópolis e o nosso nome é Grupo Trem de Ferro”, contou sorrindo o percursionista da banda, Lúcio Flávio da Luz, o Flavinho.

Apesar de ter virado referência do bom samba raíz, o grupo formado por Jair (voz/violão), Flavinho (voz/percussão), ambos remanescentes da formação original, Kika (voz/guitarra solo), Geraldo Carminatti (percussão), Fernando Antunes (percussão), Wilson Medeiros (bateria) e Daniel Cercená (contrabaixo) já se apresentou em grandes casas do Brasil e abriu shows na região de importantes nomes da música brasileira.

“Já realizamos shows por três vezes no Rancho do Neco, em Florianópolis, considerado o local mais famoso de música popular em Santa Catarina. Também já abrimos shows de Jair Rodrigues para mais de oito mil pessoas, Lecy Brandão e Rick & Renner, com mais de dez mil pessoas. Além disso, a nossa aproximação com o público é o que nos fortaleceu em todos esses anos. Gostamos que o pessoal cante com a gente, do nosso lado e não em uma plateia. O resultado disso é que temos 40 anos e muitos jovens comparecem em nossa apresentação”, enfatizou Jair.

Quem desejar prestigiar o evento de comemoração do Grupo Trem de Ferro pode adquirir a pulseira com direito à paella de carnes brancas no valor de R$ 20. No evento também serão comercializadas camisetas comemorativas dos 40 anos, também pelo valor de R$ 20.