Rotativo em Içara deve operar a partir de fevereiro de 2018

Gabriel Bosa

A Administração Municipal de Içara projeta iniciar a operação do estacionamento rotativo entre fevereiro e março do próximo ano. O processo licitatório para escolha da empresa responsável pela gestão do sistema pelos próximos 20 anos foi lançada na última semana. O cronograma prevê a abertura dos envelopes no dia 28 de novembro, assinatura do contrato até o fim deste ano e início das atividades em 60 dias após a oficialização do convênio.

Serão disponibilizadas 1,080 vagas no perímetro da região central, abrangendo as ruas Vitória, São Donato, Altamiro Guimarães, Marcos Rovaris, Henrique Lage, Amaro Mauricio Cardoso, Sete de Setembro, Padre Boleslau, Anita Garibaldi, João Lodetti, Duque de Caxias, Ipiranga e Procópio Lima.

Será cobrado R$ 1,80 por cada hora na vaga. Os usuários também poderão comprar antecipadamente, com valores de R$ 0,30 por cada dez minutos no espaço. Segundo o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Arnaldo Lodetti Junior, a orientação será responsável da empresa vencedora. Ao Executivo ficará os encargos de aplicação de multas em caso de infração.

“Um dos requisitos do contrato era a aplicação de R$ 300 mil pela vencedora como luva para a concessão. A partir disso, a Prefeitura cobrará R$ 15 por mês por cada vaga”, explica o secretário. O valor renderá aproximadamente R$ 16 mil mensalmente à Prefeitura. O valor deverá ser investido na mobilidade urbana e adequação das calçadas do município.

Atual processo

foi modificado

O Governo do Município já havia encaminhado as tratativas para criação de um sistema de estacionamento rotativo, porém os trâmites foram suspensos por ordem do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC). A documentação atual foi modificada de acordo com as sugestões apontadas pelos técnicos.

“O TCE entendeu que algumas das nossas exigências excluíam algumas empresas do processo. Nós alteramos todos os pontos necessários para deixar toda a situação resolvido”, complemente Lodetti.