Rota da Baleia Franca promove Seminário Científico, em Imbituba

A vinda de baleias francas para o Litoral Sul catarinense, de julho a novembro, movimenta o turismo e a economia da região. Focada em ampliar cada vez mais o leque de opções para visitantes e estudiosos em torno destes gigantes do mar, a chamada Rota da Baleia Franca (RBF) – idealizada pelo Sebrae/SC e composta pelos municípios de Garopaba, Imbituba e Laguna – organiza uma série de eventos durante o período. O próximo será o Seminário Científico da Baleia Franca, que começa hoje e vai até o próximo sábado, em Imbituba.



De acordo com a analista do Sebrae/SC e gestora da Rota, Juliana Baldessar Ghizzo, é a primeira vez que a RBF organiza um seminário público e ele surgiu da necessidade de trazer mais informações sobre os animais, o turismo de observação de baleias e as demais opções de turismo ecológico na região, tanto para os turistas, como para profissionais ligados ao setor. “O seminário é voltado para visitantes, operadores de turismo, também para estudiosos do tema, biólogos, oceanógrafos, estudantes destas áreas e demais membros da comunidade que se interessem pelo assunto”, confirma Juliana.



O Seminário Científico da Baleia Franca é gratuito e será realizado no Ginásio Esporte Olivar Francisco, no Centro de Imbituba. Hoje, a programação será sobre o turismo em unidades de conservação, com palestras e mesa-redonda para discussão sobre os temas apresentados. Amanhã, os assuntos serão a pesquisa, conservação e turismo ligados à observação de cetáceos, também com palestras e mesa-redonda.



“Nos dois dias, das 9 às 18 horas, teremos a participação de especialistas em turismo de observação de baleias e turismo ecológico do Brasil todo e ainda a contribuição de profissionais da Península Valdés, na Patagônia Argentina, local conhecido como referência na observação de baleias e outros animais selvagens”, destaca a gestora da Rota.



Mais informações e inscrições através do site www.rotabaleiafranca.com.br. O evento é uma realização do Sebrae/SC e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em parceria com as prefeituras de Garopaba, Imbituba e Laguna.

Colaboração: Vanessa Amando / Partner NBCom