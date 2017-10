Rompimento de contrato será discutido pela direção da Casan

Gabriel Bosa

A direção da Companhia Catarinense de Água e Saneamento (Casan) chamará o Executivo de Morro da Fumaça para tratar do decreto que suspendia as ações da empresa no município. Na última segunda-feira, o prefeito Noi Coral rompeu o contrato entre ambas as partes, anunciando um convênio de emergência com a empresa a Atlantis Saneamento para gerir o sistema por seis meses.

A Atlantis tem base em Tubarão e opera em 20 municípios da região. O prazo será para a Prefeitura organizar o próprio Serviço Municipal de Água (Samae) e decidir se fará a gestão própria ou licitará para uma companhia internacional.

O superintendente regional de negócios Sul/Serra, Vilmar Bonetti, afirma que foi pego de surpresa pela decisão do Executivo. “Não houve nenhum tipo de conversa com a superintendência ou com a gerência. No momento que eu soube, eu liguei para o presidente, que se mostrou disposto a conversar”, expõe.

Segundo Bonetti, a reunião poderá encaminhar definitivamente o encerramento das atividades em Morro da Fumaça. “A Casan está disposta a sentar e conversar. Seja para colocar as necessidades do município ou até para um eventual fim do contrato”, complementa.

O prefeito de Morro da Fumaça justificou a falta de investimentos da Casan para encerrar o contrato. Segundo Coral, a arrecadação com a Casan chega a aproximadamente R$ 400 mil por mês, porém o valor não era revertido em ações de infraestrutura para as comunidades de Morro da Fumaça. O Executivo também questiona a falta de interesse no Plano de Saneamento realizado em 2008, a custo de R$ 162 mil aos cofres públicos.