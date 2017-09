Revitalização da SC-445 iniciará apenas em 2018

Gabriel Bosa

A Setep Construções SA será a responsável pela revitalização da Rodovia Paulino Búrigo (SC-445), uma das principais vias de acesso a Criciúma pela BR-101 e que também cruza o município de Içara. O anúncio foi feito na noite de ontem pelo vice-governador, Eduardo Pinho Moreira, durante evento na Associação Empresarial de Criciúma (ACIC). Participaram também o secretário de Estado de Infraestrutura, Luiz Fernando Cardoso, o Vampiro, o secretário-executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Criciúma, João Fabris, além de deputados federais e estaduais, vereadores e prefeitos da região Sul.

A empreiteira de Criciúma venceu a licitação com a proposta de custo de R$ 8.524.313,50. O valor representa 24,43% a menos do que o orçamento global estimado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura, de R$ 11.281.057,52. Foi também 4,3% menor do que a segunda empresa classificada.

A empresa Encopav ficou na segunda colocação, com R$ 8.892.437,66, em terceiro a Confer, com R$ 9.315.440,02 e, na quarta posição, a Momento Construção, com R$ 10.297.777,61.

O convênio prevê a revitalização dos aproximadamente 10 quilômetros da via, além da construção de uma nova rótula de acesso ao Santuário do Sagrado Coração de Jesus, na comunidade de Vila São José, em Içara, mais a instalação de novas placas de sinalização.

O convênio prevê prazo de dez meses para conclusão após o deflagrar dos trabalhos. Segundo o vice-governador, a obra deverá ser iniciada de fato após a entrega da Via Rápida, agendada para o dia 20 de dezembro.

A Via Rápida tem que estar à disposição, se não vai se criar um grande transtorno. Se interromper, as pessoas irão ficar com dificuldades no deslocamento. Tem que começar lentamente e pegar ritmo a partir que a Via Rápida estiver liberada”, ressaltou.

Assinado convênio para reformas em 13 escolas da região

O vice-governador também assinou um convênio de R$ 1,6 milhões para reformas em 13 escolas da rede estadual em Criciúma, Forquilhinha, Lauro Müller, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis, Içara e Urussanga.

R$ 3,3 milhões para pavimentação em Balneário Rincão

Antes do evento, a comitiva do Governo de Santa Catarina percorreu os municípios de Tubarão, Jacinto Machado, Braço do Norte e Balneário Rincão. O vice-governador esteve no Centro Comunitário de Barra Velha para assinatura do convênio para asfaltamento de 2,7 quilômetros da ICR-358, via que liga a comunidade à Lagoa dos Esteves. A obra está orçada em aproximadamente R$ 3,3 milhões.