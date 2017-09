Responsável pela revitalização da SC-445 será apresentada hoje

Gabriel Bosa

A empresa responsável pela revitalização da Rodovia Paulino Búrigo (SC-445), que liga Criciúma à BR-101, será apresentada nesta segunda-feira, em evento na Associação Empresarial de Criciúma (ACIC), a partir das 19h30min. O evento contará com a presença do vice-governador, Eduardo Pinho Moreira, e demais lideranças políticas da região.

O projeto está avaliado em R$ 12 milhões, com prazo de dez meses para conclusão após início da obra. A obra compreenderá o recapeamento completo dos dez quilômetros da via que ligam Criciúma e Içara à BR-101, construção de rótula no cruzamento da ICR-253, marginais no Bairro Liri, acostamentos e passagem de nível no entroncamento com a Avenida Jorge Elias De Luca.

Estão participando do processo as empresas Momento Construção Civil Ltda, de Estrela (RS), Encopav Engenharia Ltda, de São Leopoldo (RS), Setep Construções SA e Confer Construtora Fernandes Ltda, ambas de Criciúma.