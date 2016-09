Rescisão com ISEV se encaminha para acordo amigável

Denise Possebon

As formas como será firmada a rescisão de contrato entre o Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV) e a Prefeitura Municipal de Criciúma ainda não estão totalmente definidas. Mas, as negociações estão se encaminhado para um rompimento amigável, para que o Hospital Materno Infantil Santa Catarina (Hmisc) sofra o menor impacto. Em primeira reunião realizada ontem, o município deixou clara asua vontade de rescindir o contrato e ouviu as ponderações da empresa contratada.

Participaram do encontro o presidente do ISEV,Juarez Ramos dos Santos, assim como a assessoria jurídica da Prefeitura, o secretário de Saúde Vitor Benincá e demais representantes do instituto.De acordo com o procurador do município, Leonardo De Faveri Souza, uma segunda reunião já está agendada para a próxima segunda-feira, dia 26. Nesta data o ISEV deverá apresentar um balanço financeiro de suas dívidas junto aos colaboradores e fornecedores.

Estará incluído nessa documentação também o valor total da dívida da Prefeitura com o instituto. Assim que o secretário Vitor Benincá anunciou que previa rescindir o contrato, em coletiva na semana passada, o ISEV declarou que iria recorrer à justiça para contestar essa decisão. O município prevê que embates jurídicos não serão necessários. "Ainda não está definido em que termos acontecerá a rescisão. Mas, está acontecendo tudo de forma amigável, hoje (ontem) cada um expôs a sua verão dos fatos. Na próxima semana seguiremos com a tratativa", diz.

Enquanto a transição de gestão do Hmisc segue em aberto, o município diz que os atendimentos, assim como os funcionários, não sofrerão afetados pelas mudanças. Conforme Vitor Benincá, o instituto teria reconhecido que a relação entre as partes se encontra "desgastada". Agora, o secretário visa ter conhecimento de todas as dívidas ativas, para garantir que o instituto quite suas responsabilidades em aberto. "Queremos a segurança que os valores chegaram ao seu destinatário final. Não queremos que ninguém fique com prejuízos financeiros", enfatiza Benincá.

ISEV segue avaliando pedido

Apesar da boa negociação, o instituto segue avaliando juridicamente o pedido pela rescisão. Para definir a questão do rompimento contratual, o ISEV espera primeiramente que as dívidas sejam quitadas pela Prefeitura. Conforme o coordenador regional do instituto, Fabiano Voltz, a dívida do município chegará a R$ 3 milhões com o vencimento deste último mês, que segue correndo. Nos repasses mensais da Prefeitura para a contratada, se totalizará R$ 2 milhões e 500 mil.

Mas, Voltz contabiliza mais R$ 500 mil de um reajuste contratual, previsto para maio, não foi feito . O coordenador pondera ainda que não há definição sobre a rescisão."O município não oficializou em nenhum documento oficial o pedido pelo rompimento", disse em entrevista para a Rádio Som Maior. Antes, já havia dito à reportagem que o jurídico do instituto segue avaliando as formas de acordo em relação ao contrato.

"Nesse balanço que será apresentado traremos todos os passivos da Prefeitura. Mas, ainda seguimos com questionamentos sobre como tudo será feito". Assim que as tratativas forem firmadas, a Prefeitura poderá assumir a gestão do Materno Infantil por um curto período de tempo. Vitor Benincá diz que o objetivo é logo dar encaminhamento a um novo contrato, com uma entidade gestora com bom histórico. Seguem em análise duas fundações e três organizações sociais.