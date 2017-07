Reforço do FPM garante R$ 14,8 milhões às cidades da Amrec e da Amesc

Franciele Oliveira

As prefeituras de todo o País recebem, hoje, o 1% adicional do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O incremento na Associação dos Municípios da Região Carbonífera (Amrec) será de R$ 8,8 milhões. Já a Associação dos Municípios do Extremo Sul de Santa Catarina (Amesc) ficará com o montante de R$ 6 milhões. A região soma R$ 14,8 milhões. A projeção é da Federação Catarinense dos Municípios (Fecam), que estima o valor de R$ 149 milhões para todo o Estado.

Para o prefeito de Cocal do Sul e presidente da Amrec, Ademir Magagnin (PP), o reforço do FPM foi uma conquista muito importante do movimento municipalista e vem em um bom momento. "No mês de julho, as prefeituras costumam pagar a primeira parcela do 13º salário e esse incremento contribui muito", enfatiza.

O recurso é calculado considerando o 1% do acumulado do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos últimos 12 meses, ou seja, de julho de 2016 a junho de 2017.

Este é o primeiro ano que os municípios receberão o 1% integralmente, uma vez que a Emenda Constitucional nº. 84/2014 dispõe que seriam repassados aos municípios 0,5% a cada exercício, até que se alcançasse o percentual de 1%.

Os municípios recebem todos os anos nos meses de julho e dezembro 1% da arrecadação de IR e IPI referente aos 12 meses anteriores ao mês do repasse. O Fundo de Participação dos Municípios é composto de 22,5% da arrecadação desses tributos repassados a cada decêndio e distribuídos de forma proporcional de acordo com uma tabela de faixas populacionais.

Na região, Criciúma fica com o maior volume, R$ 2,5 milhões. O menor repasse é de R$ 296 mil.