Rede de Educação Adventista continua buscas por terreno

Gabriel Bosa

A Rede de Educação Adventista continua as buscas por um local para se instalar em Criciúma. Nesta sexta-feira, em reunião no Paço Municipal, os representantes da instituição receberam algumas sugestões de possíveis endereços. Os terrenos são de propriedade particular e passarão por uma série de análises dos técnicos da rede de ensino.

A previsão dos religiosos é definir o local até o fim deste ano e dar inícios às atividades no ano letivo de 2019. Segundo o responsável pela área educacional da Regional Sul de Santa Catarina, pastor Luiz Homero Dubna, o terreno deve ter entre quatro mil e seis mil metros quadrados e ser bem localizado.

“Nós vimos um terreno próximo ao Parque das Nações, e mais três ou quatro opções. Nós não temos a pressão de escolher um local a qualquer custo, vamos ver as possibilidades e analisar o local, tamanho e valor”, detalha.

Em primeiro momento, a Escola Adventista deverá atender até 1,3 mil alunos da pré-escola até o quinto ano. Caso haja demanda, novas turmas deverão ser abertas.

“Cada unidade possui um planejamento próprio. Este tamanho de área é o ideal para iniciarmos nossas atividades e, dependendo do potencial, ampliar o tamanho. Este é o nosso projeto para o início, a ampliação será feita em um segundo momento, após a aquisição da área”, complementa.

Município não ofertará

mais áreas públicas

A Rede de Educação Adventista está presente em diversos municípios de Santa Catarina. A unidade de Criciúma integra o planejamento de expansão formulado pela instituição para os próximos anos. A princípio, foi cogitada a construção da escola no antigo campo do Clube Atlético Operário, em anexo à praça Santa Bárbara. A área é propriedade da Administração Municipal, porém, com o posicionamento contrário dos moradores, a instalação foi suspensa.

Segundo o coordenador do Comitê Gestor da Prefeitura de Criciúma, Celito Cardoso, O Executivo não ofertará mais nenhum terreno público para a instalação da unidade.

“A única área que tínhamos disponível era aquela. O objetivo era levar o empreendimento para alavancar o desenvolvimento do bairro. Como houve o posicionamento contrário por parte dos moradores, o processo de escolha voltou para os representantes da escola”, explica.

Unidade presente

em 165 países

A Rede de Educação Adventista está presente em 165 países, com mais de 7,8 mil instituições do ensino básico ao superior, somando 1,8 milhões de alunos. A rede chegou ao Brasil em 1896, instalando a primeira unidade em Curitiba. Atualmente são 450 escolas, com 10 mil professores e 193 mil alunos.