Projeto Força de Tigre auxilia nove instituições da região

Barbara Barbosa

Movidos pelo compromisso de oferecer suporte a comunidade não só por meio de contribuições materiais, mas também pela doação emocional a pessoas de instituições locais é que um grupo estudantes do curso de Medicina da Unesc vem se dedicando há quase três anos ao Projeto Força de Tigre. Neste tempo a iniciativa vem somando números expressivos, como o auxílio a mais de 3500 pessoas e o envolvimento de mais de 180 alunos do curso. Só nesta semana, 250 pessoas foram assistidas pela ação social.

Na iniciativa principal deste ano, nove instituições foram beneficiadas ao longo desta semana, com doações materiais e uma série de atividades preparadas pelos alunos especialmente para cada entidade. Abadeus, Desafio Jovem, Asilo Feistauer, Comunidade Terapêutica Águas Vivas, Casa Lar Especial Valentes de Davi, Instituto de Educação Especial Diomício Freitas, Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Criciúma, Projeto Renascer e Asilo Rede Viva foram as entidades beneficiadas pela ação social. Ao menos uma grande ação é realizada anualmente e outras pontuais, como Natal e Dia das Crianças.

“A ideia central do projeto é oferecer suporte emocional e físico. Não queríamos unicamente fazer as entregas de doações e ir embora. Nosso envolvimento, atenção e companhia é primordial”, pontua o presidente do projeto, Filipe Rodrigues. Um desses exemplos, foi a visita das 7h às 16h, ontem, na Abadeus. Uma das equipes do projeto, composta por 21 alunos, passou o dia com os pequenos do Centro Infantil Educando para o Futuro. “Caça ao tesouro, oficina de pinturas, atividades com cordas e bolas, competição de dança, gincana e espaço da leitura, foram apenas uma das atividades que fizemos com eles, essa é a parte que eles mais gostam, sem dúvida. Ficamos cansados, mas a sensação de gratificação compensa sempre”, comemora ele salientando que em asilos, por exemplo, as atividades são bingos, maquiagem em idosas e até show de Vanerão.

De acordo com Filipe, as doações são feitas a partir de solicitações específicas de cada instituição. “Na Abadeus, por exemplo, o pedido foi por caixas de leite e alimentos. Já no Desafio Jovem, foram cestas básicas”. A partir disso, a mobilização dos alunos alcança professores, outros estudantes e até os próprios pais. “As mães fazem bolos para os dias de evento, compramos salgadinhos, pais e professores auxiliam financeiramente, quando falta algo a gente dá um jeito, corremos atrás”, detalha ele.

O resultado de tanto esforço as instituições veem na prática. “No Projeto renascer, foram 50 cestas básicas mais produtos de limpeza, no Valente de Davi, 40 cestas básicas e produtos de limpeza. Na AMA, Asilo Feistauer, Diomício Freitas e Terapêutica águas vivas: foram arrecadados produtos de limpeza e higiene, cesta básica e fraldas. Aqui na Abadeus, foram 60 caixas de leite, o que representa 720 litros, seis sacolas gigantes de brinquedos. Mas para ampliar esse projeto, é preciso de ajuda de toda comunidade”, destaca Filipe, que planeja que mais para frente o projeto integre todos aqueles que se interessarem pela filantropia e não são alunos do curso.

Os bons frutos estão sendo colhidos não só com as doações materiais, o reconhecimento pelo envolvimento do grupo é o melhor indicador do sucesso do projeto. “Traz alegria pra eles, muitas crianças aqui tem uma vida familiar delicada e tumultuada, para eles esse momento é de deixar pra trás tudo isso e poder sentir toda alegria e ternura que a infância merece”, completa a coordenadora do CI Educando para o Futuro, Gisele dos Santos Jesus.