Projeto do Centro de inovação é entregue ao Governo do Estado

Denise Possebon

Um importante passo para a instalação do Centro de Inovação de Criciúma foi dado na manhã de ontem. O projeto concluído do complexo, que futuramente abrigará pelo menos 15 pequenas empresas em uma mesma estrutura, foi entregue ao vice-governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira. O empreendimento será viabilizado através do programa estadual Inov@SC, com a proposta de fomentar o setor empresarial, tendo como enfoque as bases tecnológicas.

Com a entrega desse projeto, a previsão do Estado é que até o fim do ano a licitação seja aberta, para definir a empresa responsável por construir o centro. A abertura do complexo deverá acontecer em meados de 2018. O imóvel contará com um prédio com 3,7 mil metros quadrados, contendo incubadoras, aceleradoras de empresas, laboratórios de ponta e centros de pesquisa e treinamento, oferecendo todo o suporte necessário para o desenvolvimento empresarial.

Todo o Centro de Inovação está orçado em R$ 9,5 milhões, e será construído em terreno cedido pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc). Representando a Associação Empresarial de Criciúma (ACIC) no encontro, César Smielevski, afirma que o cronograma prevê até 24 meses para a realização das obras. Para o cenário empresarial esse será um grande estímulo, já que facilitará a instalação e abertura de empresas.

“Abrir um negócio próprio é caro e complicado. Esse complexo ajudará na criação e localização desses empreendimentos, servindo como uma incubadora de mini empresas. Elas serão instaladas lá, mas quando estiverem faturando e conseguindo ter suas próprias sedes, darão lugar para uma nova empresa iniciante”, explica. Para o diretor do Iparque, Marcos Back, essa é uma obra de destaque para a região.

“Esse é um empreendimento muito diferente do que temos hoje na cidade e conta com muitas instituições de ensino e de pesquisa envolvidas. Será um espaço físico, um lugar, que irá proporcionar o aprimoramento das ideias inovadoras. A região toda está envolvida para que isso aconteça”, afirma.

Benefício estadual

O projeto Inov@SC também contemplou outros municípios catarinenses, como Blumenau, Brusque, Chapecó, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, São Bento do Sul e Tubarão com centros semelhantes. Sobre Criciúma receber essa iniciativa, Eduardo Moreira alega que ser um grande passo para aprimorar ainda mais a indústria local. “É uma reivindicação importantíssima para a Região Sul, pois precisamos mudar o perfil econômico para base tecnológica, que é vital para o nosso desenvolvimento. Ainda para este ano pretendemos licitar o projeto”, confirma.