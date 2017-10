Projeto Brinquedo Educativo é lançado na região

Bárbara Barbosa

Despertar o interesse de crianças para o desenvolvimento do exercício da imaginação, criatividade e do raciocínio lógico, tudo isso de forma lúdica. Essa é a ideia do Projeto Brinquedo Educativo, idealizado pelo presidente do Sindicato de Indústrias Plásticas de Santa Catarina (Sinplasc), Reginaldo Cechinel. Por meio de parceiros, como a SATC, onde foi desenvolvido o modelo e são fabricados os blocos de montar, o projeto prevê a distribuição de 25 mil kits de blocos de montar a escolas da região, em até dois anos.

O passo que faltava para o programa ser lançado oficialmente era a certificação do Inmetro, concluída no mês de setembro, e que permitiu a fabricação e entrega dos blocos de plástico coloridos, ao estilo Lego. Para celebrar a reconhecimento do órgão, o lançamento oficial do projeto Brinquedo Educativo aconteceu ontem, no Bairro da Juventude. “Vocês podem ver simples peças para brincar, eu vejo uma forma de ajudarmos a desenvolver a formação educacional de crianças da nossa região, é apoiar diretamente causas da nossa comunidade”, aponta Reginaldo.

Para a professora do Bairro da Juventude, Suelen Nuernberg, as peças auxiliam especialmente no desenvolvimento da criatividade da criança por conta de ser é um momento em que os pequenos soltam a imaginação e inventam livremente. Além disso, de acordo com ela, processos cognitivos como organização, reconhecimento de formas espaciais e cores também são estimulados com o brinquedo. “Noção de alto e baixo, de quantidade de disposição, de formatos e cores. Todo o processo de brincar com a peça de encaixe tem importância no progresso mental das crianças, até o ato de compartilhar e guardar os brinquedos ao fim representam aprendizados de valores”, complementa Suelen.

Para orientar na parte técnica e na conquista da certificação, a Brasken foi uma das parceiras do projeto. “Apostamos na ideia, sempre acreditamos em projetos sociais desse tipo e envolvendo educação e crianças. Também doamos a matéria prima necessária para dar continuidade a fabricação das peças”, arremata o gerente comercial da Brasken, Carlos Carlucci.

A ideia nasceu em uma viagem do presidente do Sinplasc, Reginaldo Cechinel, à Alemanha, onde conheceu uma iniciativa semelhante. Chegando ao Brasil o projeto ganhou forma incluindo a concepção do brinquedo, projeto e fabricação do molde e do processamento do polímero. Além de levar atividade recreativa às crianças que receberão os blocos de montar, o projeto possui uma forte veia tecnológica, que envolveu os acadêmicos do curso de Engenharia Mecânica da SATC. "O projeto permitiu capacitar os alunos do curso a atuarem no desenvolvimento e fabricação de moldes para injeção de Termoplásticos, o que permitiu uma grande aproximação da indústria com a instituição de ensino", observa o presidente do Sinplasc.

O resultado final do projeto é a entrega gratuita dos brinquedos para creches e escolas das cidades da região. "Tudo isso é fruto dos esforços dos empresários do setor plástico e do Sinplasc, juntamente aos parceiros no desenvolvimento, que ao longo de mais de três anos estiveram trabalhando no desenvolvimento e certificação dos blocos", explica Cechinel.