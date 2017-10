Projeto “Afasc em: pequenos olhares, grandes artistas” é exposto no Criciúma Shopping

O projeto “Afasc em: pequenos olhares, grandes artistas” mobilizou aproximadamente 4.500 crianças por volta de dois meses. Dois meses de muitas descobertas num mundo desenhado e colorido por elas mesmas. Após o processo de releitura das obras de diversos artistas os 31 CEI’s (Centro de Educação Infantil) da Afasc realizarão uma exposição de todos os trabalhos.

A exposição ocorrerá no hall central do Criciúma Shopping da segunda-feira a partir de hoje e vai até o domingo. Amanhã, às 10h30min, será realizada a cerimônia de abertura da exposição. O momento contará com a apresentação de aproximadamente 25 crianças do CEI Washington e o relato de uma educadora sobre a execução do projeto.

“O objetivo principal foi trabalhar com as crianças a livre experimentação utilizando técnicas para dar ênfase as cores, formas e releituras”, afirmou a orientadora pedagógica Kamila Prudêncio Goulart.

Na exposição podem ser vistas as releituras das obras de 16 artistas como Tarsila do Amaral, Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Ivan Cruz, Adri Volpi e Willy Zumblick.

Colaboração: Comunicação Afasc