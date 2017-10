Programa de Iniciação ao Trabalho do Ciee forma nova turma na tarde de hoje

Lucas Renan Domingos

Mais uma turma de alunos irá se formar no Projeto de Iniciação ao Trabalho (PIT), realizado pelo Centro de Integração de Empresa-Escola (Ciee) em parceria com escolas de Criciúma. O curso oferece 60 horas de conteúdos voltados para a preparação de adolescentes para o mercado de trabalho. No total, já foram 97 alunos beneficiados com a ação. Na tarde de hoje será a vez da segunda turma da E.E.B. Silva Alvarenga, do Bairro Metropol, receber os certificados.

Na escola, o curso aconteceu entre os dias 12 de setembro e ontem, formando 26 alunos do oitavo e nono ano do ensino fundamental e primeiro segundo ano do ensino médio. “Já fomos contemplados com essa parceria no ano passado e agora tivemos a felicidade de participar de novo. O projeto é um fortalecimento do currículo desses estudantes que irão enfrentar o mercado de trabalho com uma preparação melhor”, pontou a diretora da escola, Roseli Marcolino.

A assistente social do CIEE, Fabina Pirola Goulart, explica que a ação é dividida em duas partes que trabalham a parte técnica e teórica. “Também trabalhamos o desenvolvimento pessoal e relações interpessoais para que os adolescentes estejam preparados de uma forma mais completa. Não só com a teoria, mas nas relações do cotidiano também. Entre as habilidades desenvolvidas estão responsabilidade, comprometimento, capacidade de comunicação, criatividade, liderança e organização/planejamento”.

A formatura dos participantes irá acontecer às 15h de hoje, na própria escola e terá, além das entregas dos certificados, depoimentos de pais dos alunos sobre o