Produção de fumo tem quebra de 30% em Içara

Mayara Cardoso

Um mês após o início das colheitas, produtores de fumo do Sul de Santa Catarina prospectam uma safra aquém do esperado. A variação climática no período de desenvolvimento das folhas, com alternâncias de dias muito chuvosos e semanas de estiagem, refletiu negativamente na qualidade e quantidade das lavouras.

Em Içara, o maior produtor da Região Carbonífera, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, estima uma quebra de até 30% na produção. De acordo com o presidente da entidade, Jair De Stefani, em algumas propriedades a redução pode ser de até a metade do esperado.

“Um tipo de virose atacou as raízes das plantas, que não estão aguentando manter a folha, então os produtores têm que colher mesmo que ela não esteja totalmente desenvolvida” explica, afirmando que a situação tem ligação direta com o clima instável.

O município concentra aproximadamente 2,7 mil hectares de lavouras de fumo. A expectativa inicial era que, até o fim da colheita, 6 mil toneladas da planta fossem colhidas, a mesma quantia da temporada passada.

“Esse número não vai ser atingido. Outras culturas, como milho e feijão, também foram bastante prejudicadas pelo clima. Este ano está sendo muito difícil para o agricultor”, lamenta o sindicalista.

Um balanço mais preciso deverá ser lançado até o fim deste mês, porém, com os primeiros resultados obtidos, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais estima uma redução de R$ 10 milhões aos agricultores.

“Tem produtor que acha que não vai conseguir ganhar nem o suficiente para pagar os insumos”, relata Jair.

Antecipação do plantio evitou maior prejuízo

Com décadas de vivência no plantio de fumo, o produtor Luizmar Sartor lamenta as condições da planta nesta temporada. Com os bons resultados da safra anterior, o agricultor aumentou aproximadamente 10 mil pés neste ano, totalizando o cultivo de 70 mil pés numa área de quatro hectares e meio, na comunidade de Vila São Pedro, zona rural de Içara.

O produtor explica que o prejuízo só não foi maior porque antecipou o plantio das sementes. “As que eu colhi primeiro não estavam muito boas, não amarelaram o suficiente. Agora elas estão um pouco melhor”, conta.

A colheita teve início nos primeiros dias de setembro e deverá se estender até o fim de dezembro. Até lá, o produtor estima tirar até 12 toneladas de fumo dos campos. “Nós colhemos em um intervalo de oito a dez dias, até encher uma estufa. Depois, o prazo vai ficando menor, com colheitas semanais”, complementa. Cada estufa comporta aproximadamente 330 grampos, como é chamado o conjunto de folhas do fumo quando são postas para a secagem.