Primavera é recebida com festa em Criciúma

Bárbara Barbosa

Oinício da Primavera está sendo celebrado com uma programação especial na cidade. Tudo isso por conta do Festival da Primavera que acontece hoje e amanhã na Praça Nereu Ramos. Um grupo de 150 vozes de cinco corais dá as boas-vindas à Primavera hoje nas escadarias da Catedral São José. Após as badaladas do sino, às 17h, a Associação Coral de Criciúma, Associação Coral Balneário Rincão, Associação Coral Santa Bárbara, Coral do Colégio Marista e Coral Cor de Rosa cantam juntos a música Vira Virou. O Festival da Primavera é uma iniciativa da CDL de Criciúma, Fundação Cultural de Criciúma (Famcri) e Fundação Cultural de Criciúma (FCC).

A programação do Festival da Primavera continua no sábado de manhã, a partir das 10h, com 11 apresentações de dança, banda e fanfarra, além da entrega do prêmio fotográfico organizado pela Famcri. A Fundação de Meio Ambiente também fará a distribuição de mudas de flores e plantas. Além disso, o comércio entrou no clima do Festival da Primavera e algumas lojas realizam ações especiais. “É uma forma de aquecer o comércio, mas prioritariamente de criar um clima agradável para a cidade, vestindo-a de flores e bons motivos para comemorar, como este que estamos celebrando”, reforça a vice-presidente do CDL, Andrea Salvalaggio.

Previsão Primavera

Conforme o climatologista da Epagri de Urussanga, Márcio Sonego, a nova estação promete temperaturas na média de 17 a 23°C e chuvas mais acentuadas, especialmente em outubro. “Essa é a época de retomada das precipitações, moderada elevação da temperatura e um pouco mais de vento nordeste no litoral”, detalha. Apesar da intensificação nas chuvas, ele alerta, especialmente ao setor agrícola, para a possibilidade de que esta seja uma estação com estiagem. “É uma média histórica de estiagem em 50% das primaveras nos últimos tempos, então aqueles que produzem arroz ou culturas que precisam de muita água vale se antecipar e estar preparado”, finaliza Márcio.