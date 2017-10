Prefeitura lança edital para gestão da UPA da Próspera

Francieli Oliveira

O edital de chamamento público para a contratação de uma Organização Social para gerenciar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Próspera será lançado hoje pela Prefeitura de Criciúma, via Secretaria de Saúde. O prazo para os interessados em participar é de 30 dias.

O início do funcionamento é aguardado há sete anos pelos criciumenses. “A estrutura vai trazer qualificação no atendimento de urgência e emergência, pois a UPA possibilita maior resolutividade em virtude dos serviços de diagnósticos de apoio, além da classificação que vai priorizar agilidade no atendimento aos pacientes”, comenta a secretária de Saúde de Criciúma, Francielle Gava.

“É mais uma página que escrevemos na história de Criciúma. Falta pouco para abrirmos a UPA e atendermos os moradores em um local adequado”, destaca o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro.

Os atendimentos devem iniciar no início de 2018. Com isso, algumas mudanças no sistema de saúde devem ocorrer. O 24 horas da Próspera, localizada ao lado da UPA, não será mais pronto-socorro, mas seguirá com a unidade básica e com as especialidades já existentes no local.

O prefeito Clésio Salvaro chegou a anunciar também que se estuda outras mudanças como a diminuição do horário de atendimento no 24 horas do Bairro Boa Vista, que passará para até as 22h, já que segundo a Prefeitura, a demanda da madrugada é muito baixa e poderá ser suprida pela UPA da Próspera.

Já a unidade básica da Quarta Linha deverá ter horário de atendimento até as 22h, maior do que o atual. Ainda se estuda o fechamento de algumas unidades básicas de saúde de bairros.

Longa

espera

A construção do prédio de 1.558 metros quadrados iniciou em 2010, ficou paralisada por algum tempo e foi retomada em definitivo neste ano.

A UPA Porte II contará com 12 leitos, sendo quatro femininos, quatro masculinos e quatro pediátricos. A unidade funcionará sete dias por semana com atendimentos de médicos clínicos e pediatras. Os pacientes poderão ficar no pronto-atendimento em observação por até 24 horas. O local contará com salas de Raio-X, Eletrocardiograma, Ultrassom, Laboratório de Exames e Sala de Gesso. Aproximadamente 80 profissionais atuarão no espaço.

A nova unidade é destinada para os atendimentos de urgência e emergência e tem capacidade para receber de 150 a 300 pessoas por dia com expectativa de reduzir o número de pacientes atendidos na emergência do Hospital São José.