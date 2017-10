Prefeitura de Içara faz nova tentativa para venda de terrenos

Francieli Oliveira

A Prefeitura de Içara faz nova tentativa para a venda da área conhecida como a antiga caixa de carvão, na região central, através de leilão. A diferença desta vez é que a modalidade escolhida é por carta fechada, seguindo a legislação vigente. O lance mínimo é de R$ 2,985 milhões, mas a expectativa é que possa ser arrecadado até R$ 5,5 milhões. A abertura dos envelopes ainda não tem data definida, mas deve acontecer no dia 20 de novembro.

A primeira tentativa de venda, através de leilão com a presença de leiloeiro, se deu deserta e também foi motivo de ação judicial. A manifestação do juiz da Comarca de Içara foi favorável à Prefeitura. “Para evitar qualquer problema, mudamos a modalidade e vamos fazer a venda assim como determina a legislação atual”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Brígido. A mudança na legislação que tramita na Câmara de Vereadores não irá interferir neste processo.

Alto valor

de aluguéis

Com o dinheiro arrecadado, a intenção é dar início às obras do novo Paço Municipal já no início de 2018. O projeto é erguer um prédio de 7 mil metros quadrados e que possa comportar todas as secretarias. A construção está projetada para a área em frente à atual Prefeitura. “Precisamos pensar no que Içara necessita no momento e neste momento precisamos parar de pagar os alugueis”, coloca Brígido. Segundo ele, são cerca de R$ 5 milhões por mandato. “A Prefeitura paga aproximadamente R$ 1,2 milhão de aluguel ao ano, ao fim dos quatro anos, esse valor chega próximo aos R$ 5 milhões. Quanto Içara poderá economizar com o novo Paço Municipal”, indaga o secretário.

Ainda de acordo com Brígido, os moradores vizinhos aos terrenos são favoráveis à venda para que aconteça a valorização da área, que hoje está abandonada. “Agora vamos trabalhar para mostrar aos investidores a importância da área”, completa.

Outra forma de arrecadar o valor necessário para a construção do novo prédio é a venda de terrenos do Condomínio Industrial Luiz Henrique da Silveira, na localidade de Esperança, área que receberia a italiana Cimolai.

A Administração Municipal ainda espera contar com os recursos do Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam) para a obra.

De acordo com Brígido, a ideia é também melhorar a mobilidade urbana com alargamento da rua, por exemplo, para comportar o movimento no local.

O prédio onde a Prefeitura está instalada atualmente será repassado à Câmara de Vereadores, que atualmente ocupa um espaço alugado.