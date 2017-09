Prefeitura de Criciúma realiza processo seletivo com 277 vagas

A Prefeitura de Criciúma lançou nesta quarta-feira, o edital de processo seletivo simplificado, que abre inscrições de vagas temporárias para cargos da Administração Municipal. O processo seletivo selecionará os 277 melhores candidatos para ocuparem 62 cargos de quatro níveis diferentes de escolaridade. As inscrições do certame realizado pelo Instituto O Barriga Verde (IOBV) iniciam nesta quinta-feira e encerram no dia 27 de outubro.

De acordo com a presidente da Comissão Municipal de Processo Seletivo, Zulmara Manique, os candidatos aprovados serão contratados por um ano, podendo ser prorrogado o contrato uma única vez pelo mesmo período. “A contratação dos candidatos aprovados atenderá a necessidade do município, respeitando a ordem de classificação. Se houver necessidade para o serviço público durante o ano de 2018, poderão ser chamados mais candidatos aprovados”, explica.

As inscrições serão efetuadas pelo site www.iobv.org.br. Para os candidatos que não possuem acesso à internet, a Administração Municipal disponibilizará uma sala informatizada na sede da Diretoria de Trânsito e Transporte (DTT) de Criciúma, localizada na rua Coronel Marcos Rovaris, n° 443, no Centro, com atendimento das 8 às 11h45min e das 13 às 17h.

A taxa de inscrição varia conforme a escolaridade exigida. Para os candidatos com ensino fundamental incompleto, completo e ensino médio completo, o valor é de R$ 40. A taxa para os candidatos com ensino superior custa R$ 100. A remuneração será de acordo com o cargo ocupado, variando de R$ 1.006,20 a R$ 6.510,68.

Prova em

19 de novembro

A prova do processo seletivo será escrita para todos os cargos, com questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Cada pergunta terá quatro alternativas, sendo apenas uma correta. Com duração de duas horas, o certame será aplicado no dia 19 de novembro, em local a ser divulgado no dia 16 de novembro.

Os candidatos do ensino fundamental incompleto e completo realizarão a prova no período matutino, enquanto os candidatos de nível médio e superior realizarão no período vespertino. As questões serão sobre conhecimentos básicos e específicos inerentes ao cargo pretendido. Os conteúdos programáticos, assim como os cargos disponíveis, número de vagas por função, carga horária semanal e o vencimento de cada vaga constam no edital do processo seletivo n° 005/2017, disponível no site do IOBV.

“Para serem aprovados, os candidatos precisam alcançar uma nota final igual ou superior a cinco. Serão desclassificados as pessoas que chegarem após o horário de fechamento dos portões, às 9h50min e 13h50min, não apresentarem um documento de identificação original e com foto, ou ainda, não dispor de caneta esferográfica de material transparente azul ou preta”, ressalta Zulmara.