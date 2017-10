Prefeitura de Cocal do Sul recebe doação de 80 quilos de feijão do Programa Troca-Troca

O Governo Municipal de Cocal do Sul recebeu a doação de 80 quilos de feijão que serão utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. A entrega foi realizada na Epagri pelo engenheiro agrônomo Cleiton Pereira.

A doação é o resultado da parceria entre a Epagri e Secretaria de Agricultura, por meio do Programa Troca-troca. A iniciativa consiste em disponibilizar uma saca de semente certificada de feijão para o produtor rural. As sementes servem de incentivo aos produtores para o uso de semente certificada, pois um dos entraves da cultura do feijão no município e região são as doenças e a baixa produtividade provocadas pelas sementes comuns utilizadas ao longo tempo.

A merenda escolar utiliza 45 quilos de feijão por semana para tender 12 escolas. “Este ano a doação foi menor em função das condições climáticas que prejudicaram a colheita do feijão na região. No ano passado a parceria rendeu 250 quilos. Contudo nós só temos agradecer a participação dos agricultores”, ressaltou o engenheiro Cleiton.

Colaboração: Maria Luiza Da Rolt / Assessoria de Imprensa do Governo Municipal de Cocal do Sul