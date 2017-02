Prefeitura coloca em dia rescisões de professores ACT’s

Denise Possebon

Os débitos trabalhistas dos servidores públicos de Criciúma, equivalentes ao mês de dezembro, foram colocados em dia pela Prefeitura de Criciúma. Como já havia sido anunciado pelos gestores na semana passada, ontem foram pagos R$ R$ 2,1 milhões em rescisões para cerca de 900 professores ACT’s do município. Conforme o secretário de Finanças, Robson Gotuzzo, os valores foram depositados ainda pela manhã.

Logo, o recebimento dos pagamentos foi confirmado no período da tarde pela presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Criciúma (Siserp), Jucélia Vargas Vieira de Jesus. Com isso, o novo governo de Criciúma quita todos os pagamentos de servidores pendentes do ano passado. Agora, a questão que está preocupando os trabalhadores é o atraso dos dias trabalhados em janeiro, que devem ser repassados até amanhã, dia 1º.

Alegando não ter todos os valores necessários, a Prefeitura justifica as dificuldades de pagamento já que teriam gasto R$ 13 milhões recentemente para quitar os salários de servidores ainda da gestão anterior. Com os pagamentos do IPTU, o secretário segue avaliando os recursos disponíveis nos cofres públicos para honrar os compromissos com os servidores. Mas, garante que o cronograma não será mais dividido em três parcelas, como foi dito na semana passada.

“A situação já está melhor que na sexta-feira e o que podemos garantir é que o pagamento não será feito em três parcelas. Será no máximo em duas”, frisa Gotuzzo. Ainda, o secretário garante que o objetivo é pagar esta primeira parcela no dia 1º, sem que os servidores tenham que ficar esperando tanto pelos valores.

Greve não está descartada

Mesmo com os pagamentos das rescisões em dia, o Siserp deseja que os pagamentos de janeiro sejam recebidos integralmente pelos servidores. A presidente Jucélia atesta que atrasos são algo atípico para os trabalhadores e que a categoria deve lutar para receber o que consideram justo. Por isso, a possibilidade de greve a partir quinta-feira, dia 2, não está descartada. Hoje, às 18h, na sede do Siserp, os servidores participarão de uma assembleia para decidir ou não pela paralisação.

“As rescisões realmente saíram, recebemos mensagens dos professores. Mas, não vamos admitir atrasos de pagamentos. Tem que sair dia primeiro porque não iremos trabalhar só por uma parte. Todos trabalharam e todos querem receber”. Juciléia frisa que, apesar de ter conversado com Gotuzzo sobre os pagamentos de rescisões, o sindicato não tratou sobre os pagamentos futuros. “Nós não iremos negociar recebimento com a Prefeitura, porque isso (atrasos) não existe.

Se não tivesse mudado de prefeito, não haveria nada disso e não sei da onde falta dinheiro se nunca ficamos sem receber”, fala. Mesmo com muitos em férias, todos os servidores públicos estão convidados para participarem da assembleia.