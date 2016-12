Precariedade em rua que liga Criciúma e Siderópolis preocupa motoristas

Denise Possebon

Não é de hoje que as péssimas condições de tráfego na Rua Lorenço Pazeto têm gerado reclamações entre os moradores que moram próximo ao local. A estrada de chão liga os Bairros Alto Rio Maina, em Siderópolis, e Colonial, em Criciúma, e se encontra cheia de buracos e de pontas de pedras. Localizada em uma subida, a tráfego fica prejudicado não apenas pela falta de uma pavimentação decente, mas também pelo barro que se forma na pista em dias de chuva.

A reportagem do Jornal A Tribuna esteve ontem em parte deste acesso, para verificar a gravidade da situação, e acabou flagrando um automóvel atolado na subida da estrada.

Conforme a moradora do Alto Rio Maina, Carmen Peterle, ela mesma já encontrou dificuldades de andar pela estrada, com receio de ficar emperrada ou de cair em algum buraco. Para evitar maiores problemas, ela prefere gastar meia hora a mais para ir até Criciúma através do acesso geral de Siderópolis, abrindo mão de pegar a estrada, que é próxima à sua casa.

“Esses dias meus sobrinho teve que tirar o carro dele de trator. Aqui, em geral, todo mundo trabalha em Criciúma e está bem difícil utilizar a rua”. A parte da estrada que compete à Siderópolis já foi asfaltada. Por isso, a moradora entrou em contato com a Prefeitura de Criciúma para cobrar uma medida cabível.

Mobilização por melhoras

“Já liguei para o secretário de obras, mas ele não deu assistência, eles (prefeitura) não arrumam nunca. Essa parte pertence a Criciúma, mas dizem que não é responsabilidade deles e que os próprios moradores não querem que asfalte a rua. É mentira”, diz Carmen. A reportagem tentou entrar em contato com o secretário, José Sérgio Búrigo, mas as ligações não foram atendidas.

Ainda conforme a moradora, na segunda-feira, 26, um caminhão teria ido ao local para realizar alguns serviços. No entanto, conforme a moradora, nada foi feito por falta de um patroleiro para operar. Carmen também disse ter entrado em contato com o prefeito eleito Clésio Salvaro, e que o mesmo já teria dito que irá fazer melhorias na estrada.

Mas, para a reportagem, Clésio disse que reconhecesse as dificuldades, mas, por enquanto não irá se comprometer com obras. “Conheço bem aquele trecho, é também o caminho da minha casa. Sei que está complicado, mas não vou assumir nenhum tipo de compromisso porque ainda não assumi a Prefeitura”, diz.