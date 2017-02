Polícias Federal e Militar fiscalizam malabares nos semáforos de Criciúma

Talise Freitas

Há pouco tempo, a presença de malabares nos semáforos de Criciúma, principalmente na área central, era ainda de forma tímida. Hoje o número de artistas de rua que ganham a vida quando o sinal fica vermelho aumentou consideravelmente e abrange também outros pontos da cidade. Para uma melhor fiscalização, organização, como também visando evitar um problema social, as polícias Federal e Militar da cidade atuam de forma conjunta em uma ação encabeçada pela Prefeitura, com foco nos malabares estrangeiros.

Conforme o delegado da Polícia Federal Edgard Butze Grüdtner, eles serão notificados e, caso seja verificado que estão no país de forma irregular, serão, então, deportados. "Foi combinado com a Polícia Militar de encaminharem os malabares estrangeiros para podermos fazer a identificação e o procedimento cabível. É um trabalho em conjunto que tem à frente a Prefeitura. Faz parte de uma organização assistencial, com objetivo urbanístico, como também de diminuir a possibilidade de algum crime", pontua.

Até o momento, um chileno irá retornar ao país de origem devido à situação irregular. Ele foi encaminhado pela PM à delegacia da Polícia Federal na noite de quarta-feira e ontem à tarde os procedimentos estavam sendo realizados. Além dele, outros três estrangeiros também foram conduzidos, mas sem irregularidades.

O grupo foi abordado na sinaleira em frente à Igreja Assembleia de Deus (somente referência), na área central da Avenida Centenário, onde grande parte se concentra. Conforme o delegado, a maioria são argentinos, chilenos e colombianos.

Apoio a moradores

de rua

A Prefeitura, via Secretaria de Assistência Social, também realiza uma força-tarefa para conscientizar e encaminhar moradores de rua à Casa de Passagem São José e ao Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop). A iniciativa é realizada por assistentes sociais e psicólogos e, até ontem, foram efetuados 26 encaminhamentos.

Trabalho de

conscientização

"Os desabrigados são abordados pela equipe e, a partir daí, começa um trabalho de conscientização para que aceitem a nossa ajuda. Depois de concordarem, os funcionários tentam entender o porquê de estarem nessa situação e tomam as devidas providências, de acordo com o caso", explica o secretário municipal de Assistência Social, Paulo César Bitencourt.

A maior concentração de moradores de rua se encontra no Bairro Pinheirinho e na região central. "A nossa intenção é identificar as famílias dessas pessoas para que sejam novamente integradas ao convívio familiar. Se não for identificado num primeiro instante, encaminhamos à Casa de Passagem ou ao Centro Pop. Nesses locais elas recebem cuidados de higiene, roupas limpas, alimentação, entre outras assistências. Também é feito um cadastro para armazenar os dados", explica o secretário.

A Casa de Passagem São José possui parcerias com empresas da região a fim de buscar empregos aos necessitados. "Não adianta cuidarmos um dia deles e no outro estarem de volta às ruas. Queremos realizar um encaminhamento definitivo", reforça Bitencourt.