Pity Búrigo estreia hoje no Ponto a Ponto

Mayara Cardoso

A partir das 17h de hoje, o programa Ponto a Ponto, da Rádio Som Maior, passará a ter uma voz diferente. Apesar de incomum para o horário, a voz já é conhecida dos ouvintes da emissora: Pity Búrigo é quem comandará os microfones, substituindo a apresentadora Kaki Farias. Assumindo o desafio, a jornalista promete levar o programa de entretenimento e muita informação adiante, impondo também seu estilo e seus gostos com quadros e entrevistas diferenciados.

Pity inicia 2017 cheia de novidades, já que também integra a equipe de esportes, novidade da Som Maior neste ano, ocupando a função de repórter de torcida. Para completar sua intensa participação na programação, a apresentadora segue com a parceria com Mano Dal Ponte, também, diariamente, das 13h às 14h no Do Avesso.

Repaginada nos quadros

Conforme a jornalista, o Ponto a Ponto segue, a partir de hoje, a mesma linha, tendo ganhado apenas uma repaginada. "Foram feitas algumas mudanças para que cada fase tenha a cara da sua apresentadora. Minha ideia inicial é levar a internet para o rádio. Estar muito conectada com tudo o que acontece no showbiz, misturando música, moda, entrevista e tudo mais", adiantou.

A expectativa para a estreia é positiva por parte da apresentadora, dos ouvintes e da empresa. "Tive a bênção da Kaki e passarela livre da direção. Só vamos", completou Pity.