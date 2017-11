Pelve feminina será tema de consultão coletivo em Criciúma

Mesmo com o fim do Outubro Rosa, a saúde da mulher é um tema que deve ser debatido durante o ano todo. Pensando nisso, o Coletivo Parteiras do Sul em parceria com a Foco e Luz Fotografia realiza mais um Consultão Coletivo, a fim de proporcionar mais conhecimento sobre saúde. Neste mês, a conversa será sobre a pelve feminina, onde as mulheres irão receber informações com a fisioterapeuta pélvica Carolina Lazzarim de Conto. O evento irá ser realizado na próxima segunda-feira, a partir das 19h30min, no Espaço Terapêutico Eliana Salvador.

De acordo com Carolina, o bate-papo será importante para entender as mudanças que o corpo tem durante a gestação. “As rodas de conversas vieram para que as gestantes se sintam acolhidas e tenham todos os esclarecimentos que envolvam o parto. A fisioterapia pélvica vem com o intuito de um preparo para o corpo da mulher para os dois momentos: o pré e o pós-parto. Assim prevenindo, tratando e reabilitando possíveis disfunções, desconfortos, dores ou lesões musculoesqueléticas”, explicou a fisioterapeuta.

A participação é totalmente gratuita. Pede-se que as participantes levem lanche para uma confraternização após a conversa. O espaço terapêutico está localizado na Rodovia Alexandre Belolli, nº 995, no bairro Primeira Linha. Outras informações podem ser obtidas com Fernanda no (48) 9-9698-0450, nas redes sociais no www.facebook.com/parteirasdosu l ou pelo e-mail parteirasdosul@gmail.com.

Colaboração: Giovane Marcelino / Assessoria Coletivo Parteiras do Sul