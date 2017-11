Pedágio da Nossa Casa mobiliza voluntários em Criciúma

Foram arrecadados R$ 2.430,00 em doações da comunidade. Hoje a casa atende 19 crianças e adolescentes.

A chuva atrapalhou, mas não tirou o ânimo de 45 voluntários que se dividiram nos principais semáforos de Criciúma para participar do pedágio da Nossa Casa. A turma contou com a solidariedade dos motoristas e conseguiu arrecadar R$ 2.430,00 em pouco mais de uma hora de trabalho.

“O mau tempo comprometeu a permanência na rua, mas o povo de Criciúma sempre foi solidário ao trabalho realizado pelas causas das crianças”, ponderou a diretora da Nossa Casa Regina Teixeira. Hoje, a entidade conta com 19 crianças e adolescentes abrigados que são encaminhados pela Justiça porque viviam em situação de risco.

Até o final do ano, a diretoria, com o apoio dos voluntários, estuda a realização de novas ações para arrecadar recursos. A Nossa Casa mantém convênios com os Governos Federal, Estadual e Municipal, mas o maior volume de recursos para sua manutenção vem da doação da comunidade.

