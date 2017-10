Pedágio da AMA arrecada mais de R$ 20 mil e supera expectativas

Graças ao empenho de quase 200 voluntários, a Associação de Amigos do Autista (AMA) de Criciúma arrecadou R$ 21.127,50, na 12ª edição do Pedágio da AMA. A mobilização ocorreu no sábado, das 8h às 13h, e superou as expectativas dos organizadores. Os voluntários estavam divididos em 15 pontos de coletas nas cidades de Criciúma e Içara.

O valor arrecadado no pedágio será destinado principalmente para aliviar o caixa da instituição. “Superou as expectativas, o quadro financeiro está complicado e temos folhas de pagamento no fim do ano”, explica a diretora pedagógica. Josane Burato.

A voluntária Helena Schmitz já participou de outras edições de pedágios filantrópicos. Para ela, o principal sentimento que se pode obter é de satisfação. “É gratificante, cada moedinha que a gente arrecada no final contribui e muito”, considera. Para o voluntário Luiz Carlos Firmino, ajudar a AMA sempre é uma ótima oportunidade. “Eu me sinto muito feliz em participar. A gente sabe que eles necessitam de ajuda e, já que tenho a oportunidade, venho e faço minha parte”, comenta.

O plano inicial era de funcionar 14 pontos de coleta, porém, durante o pedágio, outros grupos de voluntários se disponibilizaram para participar e foi incluído um novo ponto de coleta no cruzamento da Rua Joaquim Nabuco com a Avenida Centenário.

Sobre

a AMA

O pedágio coincide com o mês de aniversário da instituição. Fundada em outubro de 2004, a AMA iniciou seus trabalhos com sete alunos portadores de autismo. Atualmente, a escola conta com 100 alunos, divididos em 77 do sexo masculino e 23 do sexo feminino, de dez municípios da região.

Localizada em Criciúma, a entidade trabalha de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h, atendendo dez municípios da região. Ela oferece atendimento com pedagogos, aulas de educação física, artes, informática e atendimento da equipe técnica. Também realiza projetos juntamente com o 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), como cinoterapia e equoterapia, e com a Academia Via Corpo, com aulas de natação.

Outras pessoas que quiserem realizar doações ou se voluntariar no pedágio podem entrar em contato pelos telefones 3462-9804 ou pelo 3433-6623.