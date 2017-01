Para definição, audiência ouvirá partes envolvidas em transição administrativa do HMISC

Denise Possebon

A ação judicial protocolada pelo Sindicato dos Trabalhadores Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Criciúma e Região (Sindisaúde) já foi recebida, mas seguirá em análise por parte da justiça. Para emitir qualquer parecer e analisar as reivindicações feitas pelos trabalhadores do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (HMISC), o juiz do Trabalho, Erno Blume, pretende primeiro realizar uma audiência envolvendo as partes que respondem aos contratos trabalhistas.

Em despacho feito no dia de ontem, o juiz alega que pretende ouvir em audiência as ponderações de todas as partes envolvidas antes de qualquer definição. De acordo com o advogado do sindicato, Ivan Bittencourt estará na mesa tanto a Justiça do Trabalho, quanto o sindicato, o Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV), antigo gestor, o atual, Instituto Ideas e também a Prefeitura de Criciúma.

“Ele deseja que as partes apresentem suas razões, e só depois, então, ele dará se manifestará. Iremos esperar que ele marque a data da audiência”, diz. Nesta semana, o Sindisaúde entrou com uma ação judicial contra as três partes envolvidas na transição administrativa do hospital, que aconteceu há uma semana. Como prioridade, o sindicato busca garantir pelo menos a retirada de FGTS e o seguro desemprego dos cerca de 60 demitidos a partir da nova gestão.