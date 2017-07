Paixão de longa data: fã do rock nacional espera reviver grandes momentos em show da Blitz

Lucas Renan Domingos / Especial

Quem nunca ouviu a música que fala sobre a história do biquíni de bolinha amarelinha que mal cabia na Ana Maria? Ou não se balançou ao som das músicas "Você não soube me amar" e "A Dois Passos do Paraíso"? Essas trilhas fizeram grande sucesso durante os anos de ouro do rock brasileiro na voz da banda Blitz, que se apresenta em Criciúma amanhã.

O grupo viveu o auge da carreira de 1982 até 1986. Nesse tempo, a banda lançou três discos, o primeiro, mesmo tendo apenas uma música, chegou a vender quase um milhão de cópias e fez diversos shows pelo Brasil e no exterior. A mistura entre boa musicalidade e uma performance teatral no palco fazia a Blitz lotar as casas em que se apresentavam.

No dia 3 de maio de 1984, às 21h, a banda, formada por Evandro Mesquita (guitarra e voz), Fernanda Abreu e Marcia Bulcão (backing vocals), Ricardo Barreto (guitarra), Antônio Pedro Fortuna (baixo), William "Billy" Forghieri (teclados) e Lobão (bateria), subia ao palco no Ginásio do Centro Esportivo, em Criciúma.

Entre a multidão que aguardava ansiosamente pela apresentação dos músicos, estava o empresário e fã da Blitz, Roberto Amboni. Na época, ainda um adolescente de 17 anos, hoje, com 50, ele relembra a fase em que os grandes hits da banda tocavam em todas as rádios entre as mais tocadas e guarda o ingresso comprado para o show. "Criciúma recebia poucos shows naquela época. E a Blitz possuía uma musicalidade que contagiava e fazia a gente dançar. As letras irreverentes também eram marcantes e ficavam na nossa cabeça".

O empresário começou a escutar a banda devido ao estilo de vida que levava e ao gosto pelo rock. "Eu sempre escutava bandas como Hush, Iron Maiden e também os grupos que estavam ganhando espaço no cenário nacional, como era o caso do Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho. Eu e meus amigos veraneávamos na praia e, como o Blitz era um grupo praiano, acabávamos escutando também e eu comecei a gostar e não parei mais de acompanhar".

Brincadeira entre amigos

A expectativa de Amboni para ir ao show era grande. O amigo com quem ele iria pegar carona desenhou uma história em quadrinhos ilustrando como ele iria ficar se perdesse o evento. "Eu fazia curso de inglês. O meu amigo Ricardo Serafim tinha um fusca com o nome de 'UQKEYÇU', que era o nome da equipe de uma gincana que participávamos. Ele tinha combinado comigo de às 20h estar em frente ao curso. Na história, ele ilustrou que eu atrasaria um minuto e perderia a carona. No fim eu ficaria brabo com ele e esperaria ele com um canhão em nossa escola no dia seguinte", sorri.

Amboni não se atrasou e conseguiu acompanhar a banda Blitz. Ele recorda da euforia da plateia ao ver a banda iniciando o show. A empolgação do público chegou a ocasionar uma situação pouco comum. "A galera realmente estava animada. Em um momento do show, alguém chegou a jogar uma garrafa que atingiu a perna da Fernanda Abreu. Ela parou a apresentação e deu uma bronca em todo mundo, mas logo depois voltaram a tocar", conta.

Os amigos estão combinando para irem todos juntos para o show nesta sexta-feira e reviver os bons momentos da juventude. "Quando eu vi que a Blitz estaria em Criciúma, coloquei a foto do meu ingresso em nosso grupo do WhatsApp e começamos a lembrar de tudo que vivemos na época. Acho que vai ser bom para recordar tudo isso".

Admirador de Evandro Mesquita e influência do filho

O fã foi em dois shows da banda. Queria ter ido em um dos mais marcantes da carreira do grupo, o do primeiro Rock In Rio, mas, como não possuía o dinheiro necessário, acabou não indo. Para ele, quem faz a diferença na performance do Blitz é o vocalista Evandro Mesquita. "Ele tem um jeito único de interagir com a plateia e uma presença de palco incrível. O Evandro Mesquita é o cara da banda. Acredito que ele mantém essa essência do Blitz até os dias de hoje. Sem ele, a banda não seria a mesma coisa. Neste show, vou tentar ir ao camarim para uma foto", diz Amboni.

O gosto pelos músicos também é passado para as próximas gerações. O filho do empresário já começa a seguir os passos do pai. "Eu tento influenciá-lo a escutar rock, porque são boas. Ele já está começando a se adaptar. Quando entramos no carro ele mesmo já coloca as músicas, inclusive as do Blitz", conclui.