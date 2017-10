Outubro Rosa: Unidades de Saúde de Criciúma atendem neste sábado

Para realizar a coleta de exames preventivos de câncer de colo do útero e beneficiar mulheres com mamografias de rastreamento de câncer de mama, a Prefeitura de Criciúma, via Secretaria de Saúde, intensifica neste sábado, das 13 às 17h, os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A iniciativa integra as atividades em alusão ao Outubro Rosa.

“A melhor maneira de prevenir é fazer os exames. É por isso que vamos atender as mulheres no sábado. Muitas trabalham de segunda a sexta-feira e não podem procurar uma unidade de saúde durante a semana”, destaca a secretária municipal de Saúde, Francielle Lazzarin Gava. “Pedimos para que as criciumenses abracem a campanha e aproveitem o sábado para realizar os exames preventivos”, completa.

Em Criciúma, conforme dados da Secretaria de Saúde, até setembro de 2017, aproximadamente 6,6 mil exames preventivos de colo uterino foram realizados. “Também efetuamos mais de 4,7 mamografias nos nove primeiros meses do ano. É importante que as mulheres se conscientizem e procuram as unidades de saúde”, comenta a enfermeira da Unidade de Referência em Saúde da Mulher, Cecília Marly Spiazzi dos Santos.