Ópera mais perto da comunidade

Mayara Cardoso

Quem foi ontem ao Teatro Elias Angeloni, em Criciúma, pôde conferir a história clássica de Romeu e Julieta de um ângulo um pouco diferente. Isso porque o filme de ópera intitulado como Os Caputelo e os Montéquio foi exibido a partir do projeto Ópera na Tela promovido pelo Sesc. Em todo o país teatros estão recebendo exibições das melhores e mais recentes produções da ópera europeia com o objetivo de aproximar o estilo da comunidade em geral e promover esse contato gratuitamente. Em Criciúma, ainda serão exibidos filmes clássicos do estilo na noite de hoje e amanhã e ainda nos dias 4, 5 e 6 de setembro no mesmo local.

A professora Marli Costa Casagrande ficou sabendo do evento ontem ao meio dia e imediatamente organizou a família toda para que fossem prestigiar. Mesmo com o dia agitado a criciumense não queria perder a oportunidade. Essa foi a primeira vez que Marli teve a chance de ver ópera em um ambiente como um teatro e a experiência, conforme ela, foi maravilhosa. “Eu acho lindo demais. Quando ouvi falar no projeto já convidei minhas filhas e o marido. Não podia deixar passar. Eu amo isso e queria apresentar para que elas se envolvam nesse mundo também”, comentou.

As filhas Lara e Laís, de 13 e cinco anos, aprovaram a ideia logo de cara e gostaram do que encontraram. “Elas não rejeitaram a proposta e viram que foi uma ideia. Fico feliz, pois isso mostra a cultura e muitos valores dentro dessa música. Como esses cantores se empenham para mostrar um bom trabalho, por exemplo? É lindo demais. Pena que não são todos que aproveitam e que as escolas não promovem mais eventos desse tipo”, completou.

Trabalho a longo prazo

De acordo com a técnica de cultura do Sesc Criciúma, Cristine Nasario Gomes, a ousadia do SESC de encarar a parceria para realizar o projeto é explicada pela missão da instituição de promover ações de todos os tipos. “Nossa ideia não é valorizar aquilo que já está posto. Nós queremos formar platéia para esse e para todo tipo de evento cultural. Vamos sempre oferecer a oportunidade de a comunidade estar mais próxima a essas expressões artísticas”, disse.

A sessão especial de “cinema”, conforme Cristine, é vista com alegria por aqueles que gostam de conhecer novas coisas e por quem já tem o gosto pela cultura lírica, mas não encontra muitas possibilidades de estar em contato.