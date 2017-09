Oktoberfest chega a Criciúma

Bárbara Barbosa

A maior festa alemã do Brasil e o maior evento cultural do mundo, como é reconhecida em Blumenau e na Europa, acaba de chegar a terras criciumenses. A 1ª Oktoberfest da cidade acontece nos dias 6, 7 e 8 de outubro, no Parque das Nações Cincinato Naspolini e já se programa para receber um público de 50 mil pessoas. O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de Criciúma e Fundação Cultural de Criciúma (FCC) e os ingressos podem ser adquiridos em diversos pontos de venda da região e no site ingressonacional.com.br.

Para os ingressos, assim como acontece em Blumenau, aqueles que forem vestidos a caráter para festa estão isentos do pagamento da entrada. Já para aqueles que optarem por não se aventurar a usar os trajes típicos, a entrada é de R$ 10 e mais um quilo de alimento não perecível.

Comida típica, chope artesanal e atrações musicais e culturais reunidos em 12 mil metros quadrados são só algumas das promessas da iniciativa que já é considerada a maior festa alemã do Sul catarinense. “Dez restaurantes com comida típica, a Saint Beer e mais quatro tipos de cervejarias artesanais, músicas para todos os gostos, como Vigário Jack, Neguinho e Emanuel e bandas alemãs como Humanação e Cavalinho Branco são algumas das atrações”, detalha um dos organizadores do evento, Bruno Freitas Gastaldon.

Tradição alemã

Seguindo os costumes da festa alemã, por aqui, os tradicionais concursos também estão previstos para o evento. As competições de arremesso de barril, papa salsicha, chope em metro, serra-tora e carrinho de mão estão programadas para todos os dias de festa. “Lembrando que os concursos serão tanto masculinos quanto femininos”, complementa Bruno.

Segundo outro organizador da festa, Felipe Pasetto, a festa vem para enaltecer a riqueza cultural germânica e valorizar o próprio povo criciumense, muitos provenientes de famílias alemãs. “É uma forma de preservar os costumes dos antepassados vindos da Alemanha. Além disso, a ideia é que o evento entre no calendário estadual das grandes festas de outubro”. Para tanto, a própria organização da festa em Blumenau presta suporte e orientação para que a estrutura siga à risca os mesmos parâmetros e, claro, sucesso da precursora. “É uma grande festa e Criciúma está preparada e tem estrutura para recebê-la, nossa expectativa é a melhor possível”, finaliza Pasetto.