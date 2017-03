Ocupação artística celebra o Dia Internacional da Mulher

Mayara Cardoso

Celebrar a beleza, a estética, as formas e a autoestima. Esses são alguns dos objetivos que podem traduzir a ocupação artística inaugura na noite de ontem na Clínica Dr Luciano Schutz. O evento realizado em parceria com a Helen Rampinelli Galeria Ateliê reuniu nove artistas da região em obras que traduzem a ligação entre as artes e a cirurgia plástica. Enquanto algumas obras estavam sendo expostas, em outros ambientes artistas realizavam novas criações e também explicavam aos presentes seus processos criativos. Entre as obras expostas estão fotografias, vídeos, colagens, grafite, desenhos, acrílica sobre tela, plotagem e cerâmica.

A artista Bruna da Silva Ribeiro utilizou suas pesquisas sobre autoimagem feminina e autorretrato para produzir uma obra com 25 fotografias apresentadas ocupação. “Eu brinquei um pouco com a noção de identidade com fotos instantâneas, simulando uma foto de documento. Tentei mostrar um pouco da identidade menos óbvia da cirurgia plástica e unir essas duas linhas de trabalho, arte e plástica, e foi uma oportunidade muito interessante”, avalia a artista.

Detalhes e relações

Expondo uma de suas obras, o artista Caco Montovani apresentou uma colcha de retalhos que foi produzida em conjunto com sua avó, que possui uma doença degenerativa, em uma terapia ocupacional. “No intuito de preservar a memória dela buscamos realizamos o tingimento de tecidos como eram feitos antigamente e trabalhamos com açafrão, café, feijão, anil, entre outros itens. Foi uma troca entre neto e avó bem interessante”, revela Montovani. Segundo ele, a colcha de retalhos possui uma relação com a cirurgia plástica, com o refazer as coisas e também com a memória afetiva que a maioria das pessoas têm. “A arte atualmente traz muito do empoderamento feminino e quando a mulher busca estar bem em autoestima ela também está promovendo isso, e é isso que a clinica faz. Ambas dão poder a mulher”, ressalta o artista.

Para o cirurgião plástico Luciano Schutz, o evento é a oportunidade de realizar várias coisas ao mesmo tempo. “É evidente que é uma homenagem às mulheres, pois 95% dos nossos clientes são mulheres, mas a ligação direta entre a ciência e a medicina com a arte da cirurgia plástica e essa com as artes que nos permitiu realizar este encontro”, explica Schutz.

“Esse é um ambiente inusitado e acho que jamais pensaríamos em fazer uma ocupação desse porte e ainda mais com toda liberdade que tivemos na realização. Só tenho que agradecer a oportunidade e pensar que a arte está cada vez mais tomando seu espaço e crescendo dentro da cidade”, ressalta a artista plástica, Helen Rampinelli.

Ocupação aberta ao público

As obras e o resultado dos trabalhos realizados no evento podem ser visitados até o fim do mês de março na Clínica Dr Luciano Schutz, localizada na Rua Augusto dos Anjos, 170, Bairro Pio Correa em Criciúma. Com curadoria de Daniele Zacarão, a ocupação também têm obras de Bruno Alvarez, Matheus Abel, Simone Milak, Daniele Zacarão, Rodrigo Fabre e Ana Gallas.