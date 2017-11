Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Forquilhinha chegam à etapa final

Com redes de coleta, emissário terrestre, ligações domiciliares e estações elevatórios já instaladas, a CASAN trabalha para concluir e colocar em operação no início do ano que vem o Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Forquilhinha, no Sul do Estado.

Atualmente os trabalhos se concentram na construção da Estação de Tratamento de Esgotos da cidade. Com diversas estruturas já concretadas (entre elas a unidade de tratamento preliminar e o piso do filtro biológico), os serviços agora envolvem a implantação da base de concreto da ETE que terá capacidade de depurar 35 litros de esgoto por segundo.

O Sistema Público de Esgotamento Sanitário de Forquilhinha vai atender o Centro e bairros Vila Lourdes, Santa Clara e Santa Isabel, proporcionando coleta e tratamento para 35% dos moradores do município da Região Sul Catarinense. O investimento totaliza R$ 25,6 milhões, viabilizados com recursos da Caixa, por meio do PAC 2, e contrapartida da CASAN.

Os recursos integram o Plano de Investimentos da CASAN, que prevê 1,8 bilhão somente para esgotamento sanitário. Atualmente há obras de esgotamento sanitário em execução em mais de 30 cidades. A meta é levar Santa Catarina a um dos primeiros lugares do ranking de saneamento em 2018-2019.



Colaboração: Comunicação Social da CASAN