O espírito cívico que é transmitido desde cedo

Denise Possebon

Quanto mais cedo se aprende sobre o real sentido da cidadania, mais a sociedade poderá despertar para um futuro melhor. O tema municipal para a Semana da Pátria é "Educar hoje para transformar o amanhã", e tem servido de referência nesses últimos dias. O Dia da Independência do Brasil será ce-lebrado amanhã, feriado de 7 de setembro, enquanto projetos e ações estão sendo realizados em diferentes instituições de Criciúma. Dentro deste propósito, o Colégio Marista realiza hoje, às 14h, uma Cerimônia Cívica especial.

Cerca de 680 alunos da educação infantil e do ensino fundamental I participarão da iniciativa de patriotismo, que visa educar os estudantes. Na oportunidade, as crianças irão cantar e hastear uma bandeira produzida por elas mesmas, que traz em si desenhos e ideias de transformação para a sociedade. Conforme a assistente psicopedagoga do Marista, Jacqueline Teixeira, a orquestra e o Coral Vozes da Esperança, do Bairro da Juventude, participarão desse momento.

"Durante o cerimonial, o cerimonialista falará sobre a Independência do Brasil em uma linguagem acessível e infantil. É um assunto que eles já viram nas salas de aula, mas que será feito para concluir o projeto", diz Jacqueline. Todo o trabalho apresentado será o resultado e o fechamento de um ensino didático já realizado antecipadamente com as crianças. "Esse será um evento especial, feito depois de muita reflexão e aulas didáticas sobre o assunto. Nossa grande preocupação é que eles percebam a real importância da cidadania e que eles já possuam uma participação nisso. Criança produz cultura, é possí-vel que ensinem os adultos, porque são capazes de agir", afirma.

Pequenos patriotas

No ensino infantil, pequenas iniciativas da Semana da Pátria também se perpetuam através dos anos. Na segunda-feira, a creche Tiquinho de Gente, loca-lizada no Bairro Comerciário, levou até as ruas das mediações para um ato cívico 140 crianças entre zero e seis anos. Conforme a diretora da instituição, Maria Cristina Pizzollo, os pequenos foram divididos por grupos, onde apresentaram materiais confeccionados em aulas e também coreografias.

Os pais participaram do evento, ou assistindo ou conduzindo os menores por todo o trajeto, que contou com a participação da Banda Marcial da Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina (SATC). As marchinhas e coreografias mobilizaram e envolveram as crianças desde o primeiro momento. "Desde sempre desfi-lamos nas mediações, em volta do Colegião, envolvendo todo o quarteirão. Essa é uma iniciativa que as crianças adoram. Teve inclusive pais que disseram que os filhos não queriam sair da rua, queriam ficar marchando", conta a diretora.

Desfile de encerramento

A programação municipal para a Semana da Pátria será concluída amanhã, a partir das 8h. O Desfile Cívico Militar de encerramento acontece no Parque das Nações Cincinato Naspolini, reunindo 56 instituições em um trajeto de aproximadamente quatro horas. Participarão deste momento escolas de Criciúma, assim como diferentes entidades que compõem a sociedade local. O tema "Educar hoje para transformar o amanhã" foi sugerido pela instituição parceira Associação de Amigos dos Autistas (AMA), em iniciativa realizada há 90 dias.