Mayara Cardoso

Há quase 20 anos passando de cidade em cidade com seu próprio circo, o Circo Maximus, o ator Marcos Frota, prestes a completar 60 anos, mostra a paixão que tem pelo que faz. A história no mundo circense surgiu quando o profissional interpretou o personagem Rique, na novela global Cambalacho, em 1986. Conforme ele, a partir dali um verdadeiro amor surgiu. "E digo amor de verdade. Não paixão. Sem querer destacar um romantismo demais quanto a essa vida, até porque ela oferece muitas dificuldades, mas falo de amor, pois ele é ligado diretamente à vocação. O circo é vocação e a vocação vem do amor e da entrega ao que se faz", diz.

Conforme Frota, a vida circense tem desafios diários voltados ao convívio intenso entre a equipe, a mediação dos problemas entre os artistas, a superação de cada um e a necessidade de estar em constante renovação. "O circo tem o papel de se reinventar constantemente. Precisa ser mais ágil, mais colorido, mais bonito sempre. Se não for assim, nós perdemos a paixão especialmente das crianças, e esse é nosso foco. O grande patrocinador do circo é o público e precisamos dele conosco", comenta.

O grande "fôlego" dessa intensa rotina, de acordo com o profissional, é o momento em que chega a hora de fechar as malas e partir para outro destino. "Isso encanta. Enche os olhos deles. É bonito ver como imaginam a próxima cidade e sonham com que seja um bom lugar. É nessa hora que os problemas são esquecidos e começados do zero. Mais uma história para construir", garante.

A dedicação intensa ao projeto fez com que Frota se afastasse um pouco das telinhas e do palco. Apesar de sentir que prejudicou sua carreira como ator a partir dessa decisão, outros benefícios foram encontrados a partir dessa mudança. "Tive oportunidades menores e dificuldades maiores para conciliar minha carreira como ator. Hoje é mais complicado. Apesar disso, no entanto, vejo que como pessoa eu ganhei muito nesse tempo", destaca.

Profissionais de todo o país

Entre a sua equipe, Frota conta com artista de todo o país e até de fora dele. Gente que já chegou ao Maximus com "currículo" completo e outros que construíram uma carreira ali mesmo dentro da sua lona. A diferença entre os bons e maus profissionais nesse ramo, conforme ele, é a reciprocidade entre a própria pessoa a função que ela escolheu para desempenhar. "É simples. A gente pode gostar muito de algo, mas aquilo não gostar da gente. Assim é a vida no circo. As vezes alguém gosta daquela função, mas não se encaixa, não flui. E aí não tem reciprocidade e a pessoa, mesmo apaixonada, não fica, pois não é amor de verdade pela arte, daquele que suporta algumas coisas", declara.

Presente na cidade

Com a chegada do Circo Maximus na cidade na última semana, Frota também chega a Criciúma com o objetivo de participar de alguns espetáculos e comandar o trabalho de sua equipe de aproximadamente 200 pessoas. "Gosto de estar presente em todas as cidades por onde Maximus passa. Não consigo acompanhar toda a estada, mas faço questão de estar por perto e de me dedicar especialmente aos espetáculos, deixando para outros profissionais os cuidados com serviços mais burocráticos", afirma.

Trazido pelo Nações Shopping, o circo permanecerá na cidade até o dia 2 de outubro com apresentações diárias às 20h de segunda a sexta-feira e às 16h, 18h e 20h nos fins de semana. Os valores dos ingressos são de R$ 40 para adultos e R$ 20 para as crianças.