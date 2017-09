Nova sede do Sine de Criciúma é oficialmente inaugurada

Lucas Renan Domingos

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Criciúma já está atendendo em nova sede há duas semanas. Mas a inauguração oficial do novo prédio aconteceu na manhã desta quinta-feira. O órgão, que funcionava na Rua Anita Garibaldi, no Centro de Criciúma, agora está anexado à Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma (ADR), na SC-443, no Bairro Próspera. A mudança faz parte do projeto de levar todos os órgãos do Estado presentes em Criciúma para o prédio da ADR e também possui o intuito de gerar economia para os cofres do governo.

O diretor estadual de Trabalho, Emprego e Renda, Thiago Chaves, analisou a transferência como um reflexo da boa gestão da ADR de Criciúma. “A ação de trazer o Sine para as instalações da Agência de Desenvolvimento Regional gera uma economia de R$ 8 mil mensais para os cofres públicos, que era o valor do aluguel da sede antiga. Esse custo agora poderá ser revertido em melhorias dos serviços prestados aos trabalhadores do município e da região”, enfatizou.

Segundo o secretário da ADR de Criciúma, João Fabris, além da economia, o crescimento da região da Próspera também foi um dos motivadores da mudança de endereço do Sine e mais um passo no projeto de ocupação dos espaços disponíveis da Agência Regional.

“Já estamos estudando a transferência de outros órgãos estaduais em nossa cidade que possuem custos de aluguel também aqui para a sede da ADR. Esta região onde estamos, tem sido um local de investimentos de grandes empresas. Além disso, estamos próximos de duas rodovias estaduais que possuem atendimento da linha de transporte coletivo, facilitando o acesso à população”, explicou.

Mudanças devem acontecer em todo o estado

Conforme o secretário de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, deputado estadual Valmir Comin, Criciúma não é a primeira e nem será a última cidade a realizar a transferência dos postos do Sine para prédios que já são de propriedade do Governo do Estado de Santa Catarina.

“Outros postos do Sine já funcionam em ADRs pelo Estado. Estamos estudando várias situações e devemos anunciar em breve mudança de local para outras cidades também. Ainda são mais de 20 sedes do Sine no Estado onde pagamos aluguel. Como forma de melhorar os investimentos, estamos buscando parcerias com prefeituras e ADRs”, acrescentou.