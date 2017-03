Nova licitação estabelecerá reinício de obras na UPA

Denise Possebon

A Prefeitura de Criciúma volta a dar atenção para a conclusão da estrutura física da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Próspera, uma obra aguardada há anos pela população criciumense. Com a proposta de viabilizar a entrega dos serviçospara este ano, o governo municipal iniciou um novo processo licitatório para conseguir viabilizá-la. Os prazos para a definição de uma nova empresa ainda não foram estipulados. Porém, o novo cronograma prevê a conclusão das obras dentro de 80 dias após a retomada.A secretária de Obras de Criciúma, Kátia Smielewski, explica que o novo certame se fez necessário para reestabelecer as exigências do projeto.

No ano anterior, a obra estava sobre competência da Construtora Nunes."Assinamos hoje a solicitação de uma nova licitação. A construtora que estava realizando paralisou os serviços no ano passado. Mas, o contrato era de quatro anos atrás, os valores estavam defasados. Rescindimos o contrato porque existem outros serviços que não estavam contemplados e que precisam ser solucionados", diz. Uma nova retomada de preços será apontada pela Prefeitura e o edital deverá ser lançado ainda esta semana. "O prefeito Clésio Salvaro pediu prioridade para esta obra, devido a sua importância, apesar de todas as dificuldades financeiras enfrentadas", diz.

Nova empresa executará 30% dos serviços

Até o momento, 70% das obras da Unidade de Pronto-Atendimento foram executados em trabalhos anteriores. Os 30% que ainda necessitam ser feitos incluem o piso,a sala de raio-x e os acabamentos da estrutura física, além da revisão dos serviços já concluídos. "Falta ainda o piso vinilico, que tem os cantos arredondados, a sala (de raio-x) que exige paredes diferenciadas, além de louças em metais, cubas de inox, e a repintura do prédio, já que as obras estão paradas há bastante tempo", explica. A revisão de demais serviços já feitos também será executada, especialmente a rede elétrica. O restante que falta da UPA será viabilizado através de R$ 150 mil em recursos já concedidos pelo Governo do Estado.