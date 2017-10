Nossa Casa precisa de voluntários para pedágio solidário

A Associação Beneficente Nossa Casa, de Criciúma, irá realizar o pedágio solidário no dia 4 de novembro, das 8 às 13h, em vários pontos da cidade e para isso precisa da colaboração de voluntários.

De acordo com a diretoria da Nossa Casa, essa é uma das maneiras de incrementar a renda da instituição e poder suprir as necessidades das crianças abrigadas. Os interessados em atuar nos pontos do pedágio podem entrar em contato através do telefone (48) 3443-6859.

Sobre a

Nossa Casa

A Associação Beneficente Nossa Casa foi fundada em 5 de maio de 1999 e inaugurada em 1 de setembro do mesmo ano, por um grupo de pessoas de Criciúma devido à necessidade da existência de um lar para acolhimento de crianças e adolescentes como medida de proteção, sempre que seus direitos reconhecidos por lei forem ameaçados ou violados.

A Nossa Casa é formada por um time de colaboradores e voluntários empenhados em oferecer às crianças e adolescentes atendidos um lar com o carinho e a atenção que precisam.

A entidade se mantém por meio de convênio governamental e, principalmente, com a ajuda de doações provenientes da comunidade de Criciúma e região.