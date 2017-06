Noite de cores e gargalhadas no Teatro Elias Angeloni

Mayara Cardoso

De forma leve e descontraída, usando basicamente latas e escadas para fazer o público viajar na imaginação, palhaços arrancaram gargalhadas na noite de ontem em apresentação no Teatro Municipal Elias Angeloni, em Criciúma. A peça “Os Mequetrefe” foi apresentada na cidade por meio do projeto nacional Palco Giratório Sesc. Em mais uma oportunidade, a instituição ofereceu, de forma gratuita, a chance de famílias inteiras se divertirem e se aproximarem de expressões culturais.

O grupo responsável pela peça, os Parlapatões, é natural de São Paulo e, desde abril, percorre cidades por meio da ação do Sesc. Em “Os Mequetrefes” os atores representam quatro palhaços atrapalhados e divertidos que interagem com o público, em especial com as crianças, e prendem a plateia do início ao fim.

Tendo como objetos principais no cenário as latas e escadas, os palhaços os transformam em ônibus, trem, carro e até avião, surpreendendo a cada mudança de cena.

Para a técnica de cultura do Sesc de Criciúma, Cristine Nasário Gomes, o público de aproximadamente 400 pessoas que saiu de casa mesmo com o clima frio e chuvoso foi recompensado ao poder assistir ao espetáculo. "Ficamos satisfeitos com o número de pessoas presentes e temos certeza de que eles também saíram satisfeitos com o que viram. Tivemos uma apresentação de alto nível de um grupo experiente e de uma equipe muito completa não só em cena, mas também em sonorização, iluminação, cenário e tudo mais", afirmou.

Satisfação e acolhimento

Conforme a produtora do grupo Parlapatões, Érica Horn, a recepção em Criciúma foi considerada calorosa. "Ficamos felizes em ver tanta gente aqui mesmo em um dia chuvoso como hoje, pois sabemos que isso acaba espantando um pouco as famílias. Aqui, mais uma vez, tivemos uma resposta maravilhosa do público durante a peça, sempre interagindo com a história", comentou.

Para ela, já é possível perceber um crescimento no interesse do público em aproveitar tais oportunidades. "A gratuidade do evento certamente faz com que seja um grande atrativo. Que bom se cada vez mais as famílias tiverem esse desejo de prestigiar os artistas e se aproximarem da cultura", disse.

O grupo paulista completa, em 2017, 26 anos de atuação no Brasil e até no exterior, tendo 59 espetáculos realizados, dos quais 12 estão ainda em repertório.

Após o sucesso em Criciúma, a equipe segue para Tubarão, onde se apresenta amanhã, e depois para Laguna, Palhoça e Balneário Camboriú, onde encenam a peça nos dias 11, 13 e 14, respectivamente.