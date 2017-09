No Dia da Árvore, Trilha Ecológica do Mineiro é inaugurada

A Prefeitura de Criciúma comemorou o Dia da Árvore, celebrado nesta quinta-feira, com atividades na Mina de Visitação Octávio Fontana, no bairro Archimedes Naspolini. Para fortalecer o aprendizado ambiental, a Fundação do Meio Ambiente de Criciúma (Famcri) disponibilizou aos moradores a Trilha Ecológica do Mineiro.

A trilha foi inaugurada sob olhares de alunos, líderes comunitários, autoridades políticas e moradores. “Essa nova trilha, além da Mina de Visitação, demonstra que o desenvolvimento e a preservação ambiental devem ser explorados. As escolas ganharam mais um local para ensinar os alunos a preservar o meio ambiente. A Administração Municipal está atenta à riqueza ambiental e, desde o início de 2017, já distribuiu mais de 20 mil mudas de plantas aos moradores”, comenta o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro.

Para o estudante da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Iria Zandomênego de Luca, Richard de Souza Dalpont, de 10 anos, a Trilha Ecológica do Mineiro é uma oportunidade para se aproximar da natureza. “Eu achei estranho o nome de algumas árvores nativas, mas as plaquinhas que identificam as plantas me ajudaram a entender. Foi um passeio tranquilo e empolgante”, afirma.

De acordo com a presidente da Famcri, Anequésselen Bitencourt Fortunato, a Trilha Ecológica do Mineiro possui aproximadamente 250 metros. “Esse novo ponto turístico de Criciúma serve para enaltecer a importância do meio ambiente para todos nós. Os visitantes podem conhecer as árvores nativas da região carbonífera e até observar alguns animais”, explica.

Os alunos também promoveram o plantio de árvores nativas nesta quinta-feira. A cerimônia contou com o prestígio de estudantes do Centro de Educação Infantil (CEI) Jardim da Alegria, EMEIEF Iria Zandomênego de Luca, Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina (Satc), Pelotão Esperança do 28º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) e alunos da Escola de Educação Básica (EBB) Aloysius Back, de Forquilhinha.