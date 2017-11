Natal do Criciúma Shopping chama atenção para a consciência ecológica

Decoração especial dá início aos preparativos para a chegada do Papai Noel, na próxima sexta-feira, às 19 horas.

Consciência ambiental. O assunto vem sendo cada vez mais discutido no mundo todo e, neste ano, será o tema do Natal do Criciúma Shopping (CS). Além da cor vermelha, clássica da época, diversos tons de verde também estão presentes no Natal Ecológico do empreendimento. A decoração foi lançada neste domingo, dia 5, às 10 horas, no hall principal.

De acordo com uma das coordenadoras de eventos do CS, Sheila Zanesco, o empreendimento está consciente em relação às questões ambientais e a ideia é remeter isso ao Bom Velhinho, principalmente sobre o replantio de pinheiros que todo ano são usados na decoração efabricação de brinquedos.

“O cenário principal tem árvores de vários tamanhos, como se fosse uma floresta. No meio há uma passagem para o público, que poderá admirar uma estufa onde o Bom Velhinho cultiva mudas. Papais Noeis decorativos também estarão realizando atividades relacionadas a isso”, adianta Sheila sem revelar todos os detalhes para não estragar a surpresa.

A decoração conta, ainda, com um presépio, lembrando aos visitantes o verdadeiro significado da comemoração cristã. “Além de aprender erefletir sobre o nascimento de Jesus, as crianças adoraram a temática do reflorestamento e o cuidado com a natureza”, afirmou a assistente em educação Cristiane Schauffert, acompanhada dos filhos Ana Laura e Eric, ambos de seis anos.

Chegada do Papai Noel

Completa a decoração, no hall do shopping, um trono especial que será ocupado pelo Bom Velhinho a partir da próxima sexta-feira, dia 10, a partir das 19 horas, quando acontece a tradicional Chegada do Papai Noel do Criciúma Shopping. A recepção será no palco da Praça de Eventos, localizado no estacionamento do shopping. “Teremos uma programação com apresentações de música e dança, depois ocorre a chegada, então eles vão distribuir doces e fazer fotos com as crianças. Tudo gratuito!”, completa a coordenadora.

Confira a programação do Natal Ecológico do Criciúma Shopping

Sexta-feira, dia 10, na Praça de Eventos