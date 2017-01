Na região Sul, apenas quatro pontos estão impróprios para banho

Denise Possebon

Em grande maioria, as águas da região Sul de Santa Catarina podem ser aproveitadas sem medo pelos banhistas que estão de férias e desejam se refrescar. Dos 35 pontos existentes entre Passo de Torres e Imbituba, apenas quatro deles estão impróprios para banho. O primeiro relatório de balneabilidade do ano foi emitido pela Fundação de Meio Ambiente (Fatma) ontem, após as análises técnicas serem feitas entre os dias 2 e 4 de janeiro.

Dos oito pontos existentes no Balneário Rincão, apenas o arroio do município não está próprio para a poupalão. No entanto, este já é um ponto bastante comum de estar irregular. Outro local apontado pela análise é a Praia do Porto, em Imbituba, onde geralmente as águas sempre estão aptas para o banho. Ainda na região Sul, os outros dois pontos estão localizados no município de Passo de Torres, na divisa com o Estado do Rio Grande do Sul.

Todas as outras localidades para banho estão adequadas para receber os banhistas. De acordo com este quinto levantamento da Fatma, em Santa Catarina, 143 dos 214 pontos analisados por técnicos são próprios, o que corresponde à 66,8% do território catarinense analisados. Mas, comparando com o último relatório, 26 locais passaram de aptos para inapropriados, onde apenas seis se tornaram próprios. De acordo com o técnico de Laboratório da Fatma, Marlon Daniel da Silva, isso se deve aos dias chuvosos, mais frequentes nestes últimos dias.

“As chuvas de verão que têm ocorrido quase todos os dias influenciam no aumento de pontos impróprios. Mas, em relação às análises do mesmo período do ano passado, há uma melhora, principalmente em Florianópolis“, explica. Para aqueles que costumam passar as férias na capital, ou visita-la com mais frequência, Dos 75 pontos monitorados, 51 estão próprios para banho, ou seja, 68%.

Como é feita a análise

Para garantir a saúde e segurança dos veranistas e turistas, a Fatma analisa a presença da bactéria Escherichia Coli, presente em fezes de animais e humanos. Para chegar ao resultado, são necessárias cinco coletas consecutivas da água. Para esta temporada, as amostras começaram a ser coletadas em 31 de outubro. Quando em 80% das análises a quantidade da bactéria é inferior a 800 por 100 mililitros, o ponto é considerado próprio.

Toda semana um relatório é emitido pela fundação. Os locais exatos podem ser averiguados com maior precisão através no site da Fundação (www.fatma.sc.gov.br) ou no aplicativo Praias SC, disponível para Android.